Ötüken'de uyuşturucu, 2 tutuklu
Ötüken'de kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 3 kilo 680 gram madde bulunarak emare olarak alındı.
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Ötüken'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 3 kilo 680 gram madde bulunarak emare olarak alındı.
Mesele ile ilgili olarak S.G (E-29) ve Ş.O (E-29) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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