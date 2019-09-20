“Otopside anlaşılmasın diye poşetle boğacaklardı”

Polis, zanlıların itirafını açıkladı: “Ebeoğlu’nun açık kalp ameliyatı olduğunu öğrendiler. Poşetle boğarlarsa bunun otopside anlaşılmayacağı sonucuna vardılar.”

Mersin’de ‘cezaevi’nde tanışan ve ‘denetimli olarak tahliye edilen zanlı, kardeşinin kimliği ile KKTC’ye geldi



GECE KULÜBÜNDE PLAN YAPTILAR… Soruşturmayı yürüten polis memuru Ali Arslan, zanlıların planlarını E.A’ya ait Geçitköy’deki gece kulübünde plan yaptıklarını, Ebeoğlu’nun evine defalarca girdiklerini ve evin birçok görüntüsünü aldıklarını da açıkladı.

Zanlıların öldürmeyi planladığı Mehmet Ebeoğlu’nun ailesi de dün mahkemedeydi… Polis, mahkeme etrafında tedbir aldı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların işledikleri suçun ciddiyetine değindi. Zanlıların mahkûm olmaları durumunda almaları muhtemel ciddi hapislik cezası olduğuna dikkati çekerek, suçların infial etkisi yarattığını söyledi.

Devrim DEMİR

‘Tecavüz’ ve ‘soygun’ suçundan poliste tutuklu bulunan İ.Ş’nin itirafı sonucu Girne Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından ‘Suç işlemek için gizli ittifak’ ve ‘Mülke tecavüz’ suçlarından tutuklanan İ.Ş, E.A, E.Ç, ve M.B, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar aleyhlerinde alınan 7 günlük tutukluluk süresinde, polise yaptıkları planla ilgili itirafta bulundu. Polis, zanlıların Ebeoğlu’nun açık kalp ameliyatı olduğunu ve nefesi kesilirse otopside çıkmayacağını araştırıp öğrendiklerini, bunun üzerine de poşetle boğmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Zanlı E.A ile E.Ç’nin Türkiye’de cezaevinde tanıştıklarına dikkati çeken polis, zanlı E.Ç’nin cezası tamamlanmadan kardeşinin kimliği ile KKTC’ye giriş yaptığını, daha sonra Türkiye’ye dönerek kendi kimliğini teslim aldıktan sonra KKTC’ye yeniden giriş yaptığını kaydetti. .

Polis, dün zanlıların çıkarılacağı mahkeme etrafında tedbir alırken, Ebeoğlu’nun çocukları da mahkemedeydi.

Polis: “Kalp krizi süsü vereceklerdi”

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Arslan, 3 Eylül tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Polis Laboratuarından gelen rapor sonucu ‘Tecavüz’ suçundan tutuklu bulunan zanlı İ.Ş.’nin 10 Eylül tarihinde bir gönüllü ifade verdiğini anımsattı.

Arslan, zanlının ifadesinde Ağustos ve Eylül ayı içinde Lapta’da Mehmet Ebeoğlu’na ait evde bulunan para kasasını çalma yönünde zanlı E.A, ve E.Ç ile palan yaptıklarını ve bu planda zanlı M.B’nin de gözcü olarak dahil olacağı yönünde itirafta bulunması üzerine soruşturma başlattıkları kaydetti.

Zanlıların tutuklandığını ve aleyhlerinde 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Arslan, bu sürede gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Zanlıların Mehmet Ebeoğlu’nun açık kalp ameliyatı olduğunu araştırdıklarını ve nefesi kesilirse otopside çıkmayacağını öğrendikten sonra, Ebeoğlu’nu poşetle boğarak kalp krizi süsü vereceklerini planladıklarını itiraf ettiklerini belirten polis, zanlı İ.Ş, ve E.Ç’nin bu yönde birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

İkisi Mersin’de cezaevinde tanıştı

Arslan, zanlı E.A ve E.Ç’nin Türkiye’de Mersin’de bir cezaevinde tanıştıklarını ifade ederek, E.A’nın gece kulübü açacağını ve çalışmak için E.Ç’yi KKTC’ye getirttiğini kaydetti.

Zanlı E.Ç’nin Türkiye’de ‘denetimli’ olarak cezaevinden tahliye edildiğini yurt dışı yasağı olduğunu ve kardeşinin kimliğini alarak sahte beyanda bulunarak ülkeye giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

E.Ç’nin Türkiye’de ülkeden çıkış yasağı kalktıktan sonra geri dönerek, kimliğini polisten teslim aldıktan sonra yeniden KKTC’ye döndüğünü ifade etti.

Planı gece kulübünde yaptılar

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ali Arslan, zanlıların planlarını E.A’ya ait Geçitköy’deki gece kulübünde plan yaptıklarını, Ebeoğlu’nun evine defalarca girdiklerini ve evin birçok görüntüsünü aldıklarını kaydetti.

Zanlılar aleyhinde yürütülen çok yönlü soruşturmanın tamamlandığını zanlı E.Ç, aleyhinde ‘Suç işlemek için gizli ittifak’ ve ‘Mülke tecavüz’ suçlarının yanı sıra ‘Başkasının kimliğine bürünme’ suçundan da dava okunacağını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Dündar: İnfial yarattı

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların işledikleri suçun ciddiyetine değindi. Zanlıların mahkûm olmaları durumunda almaları muhtemel ciddi hapislik cezası olduğuna dikkati çekerek, suçların infial etkisi yarattığını söyledi. Zanlı M.B.’nin diğer zanlılardan ayırmanın adil olmayacağına da değinen Dündar, zanlının diğer zanlılara yardım ederek işlenecek olan suçlarda ciddi bir rol aldığını ifade etti.

Kamuoyunda infiale neden olan böylesi suçlarda, zanlıların da can güvenliğini göz önünde bulundurduğunu kaydeden Dündar, tüm zanlıların yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.