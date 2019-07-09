Otopsi açıklandı: "Çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması"

Polis Basın Subaylığı dün arabada bulunan ceset ile ilgili açıklama yaptı.

Cesedin Obasonjo Adeola Owoyalr’e ait olduğu belirlendi. Polis ayrıca Owoyalr’un "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde dün, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”