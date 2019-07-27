Otları yakmak isterken kendi yandı

Kıbrıs’ın güneyinde 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Kıbrıs Rum İtfaiye Birimi’nin bu sabah yangın ihbarıyla gittiği arazide yangını söndürürken bir kadın cesediyle karşılaştıklarını, yapılan araştırmada, 67 yaşındaki kadının oğlunun evinin yakınlarındaki otları yakarak temizlemeye çalışırken baygınlık geçirdiği ve yangın sonucu hayatını kaybettiğini belirttiler.

Kıbrıs Rum polisinin olayı araştırmayı sürdürdüğü, kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği vurgulandı.