ORTAKLAR KOMİTEYİ KİLİTLEDİ

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün “dokunulmazlığının kaldırılması” talebini inceleyecek özel komitede başkanlık için UBP de, HP de geri adım atmadı, süreç tıkandı. "Başkan kim olacak" gerilimi komiteyi kilitledi.

UZLAŞI SAĞLANAMADI… UBP-HP Koalisyon Hükümeti, ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacaklarını’ protokolde belirtseler de, başkanlık için UBP Yasemin Öztürk’ü, HP kanadı ise Mesut Genç’i önerdi, toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

Komite üyesi, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümet ortaklarının samimiyet ve ciddiyet testinden geçtiğini vurguladı, her iki partinin tavırlarının hükümet protokolünde dokunulmazlıklarla ilgili söylenenlere uzak olduğunu kaydetti.

“Hükümet temsilcilerinin belirleyeceği, üzerinde uzlaşılmış adayı destekleyeceğiz. İki parti eğer ortaksa, uzlaşarak bir hükümet kurmuşsa, komite başkanı için de uzlaşmaları gerekmez mi?”

Komite üyesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner de bu konuda hükümet ortakları arasında akıl karışıklığı yaşandığını, her iki partinin de gayri ciddi tutum içinde olduklarını belirtti.

HP Milletvekili Mesut Genç dünkü toplantıda partisinin başkanlık için kendisini aday gösterdiğini söyledi, UBP kanadının Yasemin Öztürk’ü önermesi ile komitenin kilitlendiğini belirtti.

Ayşe GÜLER

UBP-HP Koalisyon Hükümeti, ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacaklarını’ protokol de belirtseler de, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması talebini inceleyecek özel komiteye yönelik tıkanıklık hala çözülemedi.

Hükümet ortakları arasında uzun süredir komite başkan ve başkan vekilini belirleyememe durumu aşılamadı, resmi süreç başlayamadı.

Özel komite, 19 Ağustos’ta resmen çalışmalara başlayacak olmasına rağmen, dün 3. kez bir araya geldi, hem HP hem de UBP kanadının ortak tavır sergilemesi yerine başkan önerisinde bulunması yeni bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

UBP’den Öztürk, HP’den Genç önerisi…

Daha önce de uzlaşıya varılamayan komitede, başkanlık için UBP’den Yasemin Öztürk, HP’den ise Mesut Genç önerildi.

Koalisyon ortaklarının tek bir isim üzerinde uzlaşamaması, resmi sürecin de başlamamasına neden oldu.

Komite üyeleri süreci değerlendirdi…

Süreçle ilgili tıkanıklık sürerken, YENİDÜZEN komite üyeleriyle görüştü.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümet ortaklarının samimiyet ve ciddiyet testinden geçtiğini vurguladı, her iki partinin şu andaki tavırlarının hükümet protokolünde dokunulmazlıklarla ilgili yazanlarla uzak olduğunu kaydetti.

Özdenefe, komitede hükümet ortaklarının 5 temsilcisi olduğunu, hepsine de eşit mesafede bulunduklarını belirterek, “İktidar parti temsilcilerinin belirleyeceği, üzerinde uzlaşılmış adayı destekleyeceğiz. CTP’den beklenen bizim belirleyici olmamız ise bu oyuna da gelmeyeceğiz. İki parti eğer ortaksa, uzlaşarak bir hükümet kurmuşsa, komite başkanı için de uzlaşmaları gerekmez mi?” diye konuştu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de bu konuda hükümet ortakları arasında akıl karışıklığı yaşandığını, her iki partinin gayri ciddi tutum içinde olduklarını belirtti.

“En kritik zamanda her iki parti birbiriyle hükümet kurma becerisi gösterebiliyorsa, komite başkanı da belirlemelidir. UBP ile HP ülke idare etme iddiasını ortaya koymalarına rağmen komite başkanı seçemiyor” diyen Şahiner, “Komite başkanı tespit edemeyen koalisyon ortakları, ülkedeki sıkıntıları nasıl çözecek?” diye sordu.

“Yolsuzluklarla ilgili…”



HP Milletvekili Mesut Genç ise dünkü toplantıda partisinin başkanlık için kendisini aday gösterdiğini söyledi, UBP kanadının ise Yasemin Öztürk’ü önermesi ile komitenin kilitlendiğini belirtti.

“Daha öncede UBP ile konuştuk. Biz geri adım atmadık, onlar da atmadı” diyen Genç, yolsuzluklarla ilgili dosya ile ilgili ciddi hassasiyetleri olduğunu, bu nedenle komite başkanının HP kanadından bir ismin olması gerektiğine değindi.

Görüş almak için aradığımız UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’e ise ulaşılamadı.

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Bu oyuna gelmeyeceğiz”

Komite üyesi CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, 3’üncü kez toplantıya çağrılan özel komitede dün de başkan seçilemediğini söyledi.

Hem komite kurulmasına hem çalışma tarihine onay verdiklerini hatırlatan Özdenefe, komite başkanının oybirliğiyle seçilmesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını aktardı.

Özdenefe, komitede hükümet ortaklarının 5 temsilcisi olduğunu ifade ederek, “5 vekile de eşit mesafedeyiz. UBP ile HP’nin birbirinden farkı yoktur. İktidar parti temsilcilerinin belirleyeceği, üzerinde uzlaşılmış adayı destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“CTP’den beklenen bizim belirleyici olmamız, hükümet partilerinin bu siyasi oyununa da gelmeyeceğiz” diyen Özdenefe, partilerinin ilk günkü pozisyonunun devam ettiğine değindi.

Özedenefe, “Pozisyonumuz, 4’lü koalisyon programında da yazıldığı gibi, her kim ile ilgili olursa olsun Meclis iç tüzüğüne uygun şekilde Başsavcılıktan talep gelmesi halinde ve belirtilen koşullara bağlı kalkmak şartıyla dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili irademizi ortaya koyarız” dedi.

Özdenefe, CTP’nin yolsuzluklarla mücadelede her zaman iradesini ortaya koyduğunu, bu konuda hassasiyet gösteren bir parti olduğunu söyledi, “Yolsuzlukla mücadele iddiamız popülizm meselesi değildir. Attığımız adımlar halkın malumudur” dedi.

Geçtiğimiz dönemde UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ile ilgili oluşturulan özel komitede de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandıklarını dile getiren Özdenefe, “komite çalışmalarına başladığımızda siyasi bir mesele olmadığını tespit edersek, yine aynı oyu kullanacağız” şeklinde konuştu.

Dokunulmazlığın kaldırılması meselesini titizlik ve ciddiyetle üzerinde durulması gereken mesele olarak gördüklerini da söyleyen Özdenefe, hükümet ortaklarının samimiyet ve ciddiyet testinden geçtiğini vurguladı.

Özdenefe, koalisyon ortaklarının şu andaki tavırlarının uzak olduğunu, bu durumu da üzüntüyle gözlemlediklerini aktardı.

UBP Milletvekili Özgürgün aleyhinde medyada dolaşan iddiaların herkes tarafından bilindiğini de hatırlatan Özdenefe, bu konuda ne Meclis ne de medyanın bu iddiaları karara bağlayacak merci olmadığını vurguladı.

Özdenefe, “Bu konudaki yetkili, bağımsız mahkemelerimizdir. Bizim yapabileceğimiz tek şey ise yargı yolunun açılması yönünde duruş sergilemektir” şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla ilgili dosyanın Eski Başbakanla ilgili olmasının da konunun hassasiyetini ve ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade eden Özdenefe, “Ülke yönetmek ciddi meseledir. Son hafta yaşananlar bize ne kadar ciddiyetsiz olduklarını gösteriyor” diye konuştu.

Özdenefe, bu konuda Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın ciddi mesai harcadığına da vurgu yaparak, komitelerin oybirliğiyle oluştuğu göz önünde tutarak uzlaştırmaya çalıştığını, ancak girişimlerinin hükümet ortakları yüzünden başarılı olamadığını kaydetti.

“Hükümet ortaklarının bugüne kadarki açıklamaları ve aldıkları kararlar maalesef ciddiyetten, öngörüden uzak olduklarını gösteriyor” diyen Özdenefe, “ Ciddiyetsizlik ve beceriksizlik, Meclis içine kadar sirayet etti. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bu halk bunu hak etmedi” şeklinde konuştu.

Özdenefe, toplantıda yaşananlarla ilgili dışarıya bilgi sızdırıldığını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Bir gazeteci, oy doğrultumuzla ilgili bilgi algıladığını söyleyerek, gerekçesini sorguladı. Bilgiyi hangi kanattan aldığını da söyledi. Komitenin mahremiyetine, çok önem veriyoruz. Bu meseleyi kişiler üzerinden tartışmadık, tartışmayacağız. Muhalefet olmamıza rağmen konunun mahremiyetine önem verdik. Popülizm meselesi yapmadık, yapmayacağız.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

Komite başkanı seçemeyen koalisyon ortakları, sıkıntıları nasıl çözecek?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bu konuda hükümet ortakları arasında akıl karışıklığı yaşandığını, her iki partinin de gayri ciddi tutum içinde olduklarını belirtti.

Şahiner, Özgürgün ile ilgili oluşturulan özel komitenin görevinin yargılama değil, dokunulmazlığın kalkıp kalkması yönünde tavsiyede bulunarak, rapor hazırlamak oluğunu söyledi.

Dokunulmazlık konusunda nihai kararın yargı tarafından verileceğine işaret eden Şahiner, “Konu yargıya intikal ettiğinde, ilgili kişi suçlu bulunacaksa bulunacak, aklanacaksa da aklanacak” dedi.

Şahiner, CTP olarak iç tüzüğe göre hareket edeceklerini de kaydetti, “Parti olarak ne komite çalışmalarının 19 Ağustos’ta başlamalarına ne de özel komite kurulmasına itirazda bulunmadık, onay verdik” şeklinde konuştu.

“En kritik zamanda her iki parti birbiriyle hükümet kurma becerisi gösterebiliyorsa, ülke idare etme iddiasını ortaya koymalarına rağmen komite başkanı seçemiyor” diyen Şahiner, “Komite başkanı tespit edemeyen koalisyon ortakları, ülkedeki sıkıntıları nasıl çözecek?” diye sordu.

Şahiner, şu ana kadar hükümet ortakları arasında ciddi güven sıkıntısı yaşandığı izleniminin olduğunu da söyledi.

Komitenin 3. kez toplantıya çağrıldığını, muhalefet olarak bu toplantılara katılmalarına rağmen halen başkanın seçilemediğine değinen Şahiner, söz konusu durumu Meclis başkanı ve muhalefet kanadına yapılan saygısızlık olarak değerlendirdi.

Şahiner, her iki partinin hükümet protokolü aşamasında yolsuzlukla mücadeleyi mesele ettiğini, bu konuda siyasi iradeyi ortaya koyacakları söylediklerini de hatırlatarak, “Bu halka verilmiş sözdür. Bu sözün arkasında durulmasını bekliyoruz” dedi.

HP Milletvekili Mesut Genç:

“Biz de UBP de geri adım atmadı”

Öte yandan HP Milletvekili Mesut Genç, dünkü toplantıda partisinin başkanlık için kendisini aday gösterdiğini söyledi, UBP kanadının ise Yasemin Öztürk’ü önermesi ile komitenin kilitlendiğini belirtti.

Genç, şu an komite başkanının seçilemediğini, sürecin bir sonraki toplantıda netleşeceğini aktardı.

“Daha öncede UBP ile konuştuk. Biz geri adım atmadık, onlar da atmadı” diyen Genç, yolsuzluklarla ilgili dosya ile ilgili ciddi hassasiyetleri olduğunu ifade etti.

Genç, bu nedenle komite başkanının HP kanadından bir ismin olması gerektiğine değindi.

Hükümet ortaklarıyla bu konuyla ilgili istişare edeceklerini de ifade eden Genç, “Bu, siyasi olay değildir. Konu, tamamen ülkeyi ilgilendiren, yıllarca toplum vicdanında yer etmiş bir dosyadır. Yargılama niyetimiz de yetkimiz de yok” şeklinde konuştu.

Genç, iç tüzük doğrultusunda hareket edeceklerini de belirtti.