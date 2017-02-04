Ayşe GÜLER

Elektriğe ortalama yüzde 10’luk zam kapıda…

‘Ön zam’ sonrasında, 26 Aralık 2016’da uygulama giren %23’e varan zam uygulamasının üzerinden 1.5 ay geçti, yeni zamlar konuşulmaya başlandı.

YENİDÜZEN, öngörülen yüzde 10’luk zam sonrasında 250 kWh’luk kullanım ile 1000 kWh’luk kullanıma ödenen ücretlerdeki fiyat değişikliklerini araştırdı.

En sık kullanılan konut tarifelerinin yapılacak zam sonrasında 16 TL ile 71 TL arasında ARTACAĞI ortaya çıktı.

250 kWh’luk 162,250 TL yerine 178,475 TL!

250 kWh’luk kullanım için 162,25 TL yerine 178,47 TL, 300 kWh’luk kullanım için 195,25 TL yerine 214,77 TL, 350 kWh’luk yerine 228,25 TL yerine 251,07 TL, 400 kWh’luk kullanım için 261,25 TL yerine 287,37 TL, 450 kWh’luk tüketim için 294,25 TL yerine 323,67 TL,

EN SIK KULLANILAN TARİFELERE 16 TL- 71 TL ARASINDA ZAM!... YENİDÜZEN, öngörülen yüzde 10’luk zam sonrasında 250 kWh’luk kullanım ile 1000 kWh’luk kullanıma ödenen ücretlerdeki fiyat değişikliklerini araştırdı. En sık kullanılan konut tarifelerinin yapılacak zam sonrasında 16 TL ile 71 TL arasında ARTACAĞI ortaya çıktı.

500 kWh’luk kullanımda 32.72 TL ARTIŞ

500 kWh’luk tüketim için 327,25 TL ödeyen yurttaşın cebinden ortalama yüzde 10’luk ikinci zam sonrasında ise kullanım için 32.72 TL’lik artış ile 359.97 TL çıkacak.

Bununla birlikte 550 kWh’luk tüketim için 364.10 TL ödeyen yurttaşın cebinden yeni zammın hayata geçmesi ile aynı dilim kullanım için 400.51 TL çıkacak.

Neydi, zamdan sonra ne olacak?

Konutlarda sıklıkla kullanılan tüketim dilimleri arasında yer alan diğer kullanım miktarları ve ücretler ise zammın hayata geçmesi ile şöyle olacak: 600 kWh’luk tüketim için 400,95 TL yerine 441,04 TL, 650 kWh’luk tüketim için 437,80 TL yerine 481,58 TL, 700 kWh’luk kullanıma 474,65 TL değil, 522,11 TL, 750 kWh’luk kullanıma 511,50 TL yerine 562.65 TL, 800 kWh’luk tüketime 552,75 TL yerine 608,02 TL, 850 kWh’luk tüketime 594 TL değil, 653,40 TL, 900 kWh’luk 635,25 TL yerine 698,77 TL, 950 kWh’luk kullanım için 676,50 TL yerine 744,15 TL, 1000 kWh’luk kullanım için ise 717,75 TL yerine 789,52 TL çıkacak.

ELEKTRİK TÜKETİM FİYATLARI NEYDİ NE OLACAK?