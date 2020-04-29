Oğul Tibuk’a ‘ayrıcalık’ iddiası

YENİDÜZEN

Merit Oteller Grubu Direktörünü Besim Tibuk’un oğlu Murat Besim Tibuk’a “ayrıcalıklı karantina” iddiası hem hükümet krizine neden oldu, hem de kamuoyunda öne çıktı.



Murat Besim Tibuk’un Net Holding tarafından kiralanan özel jetle adaya geldiği, Sağlık Bakanlığı’na “test kiti” bağışı yaptığı, bunun sonunda da “karantina sürecini” ailesine ait otellerde geçireceği öne sürüldü.

YENİDÜZEN, iddialarla ilgili bilgi almak için gün boyunca yetkililere ulaşmaya çalıştı, ancak, bilgi alamadı.

'Gayrı resmi' olarak doğrulanan gelişmeye göre, Tibuk özel uçakla adaya geldikten sonra yurt dışından gelen diğer kişilerden farklı bir karantina sürecine tabi tutuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın denetlediği bir karantina merkezinde 14 gün kalması gereken Tibuk’un, kendi ailesinin oteline gittiği ve bir denetime tabi tutulmadığı iddia edildi.

Tibuk’un, 90 Bin Euro’luk test kiti ile ülkeye giriş yaptığı ve yetkililerin bağış karşılığında ona ayrıcalık sağladığı kaydedildi.