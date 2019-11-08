Ödüllü dövme sanatçısı İzzet Öztemiz: “Dövme sanatında, yenilikleri takip etmelisiniz”

Ülkemizin genç dövme sanatçılarından İzzet Öztemiz, başarılarıyla dikkat çekiyor. İzzet Öztemiz, aynı zamanda uluslararası dövme festivalleri ve yarışmalarında hem kendisini hem de ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası 5. İstanbul Tattoo Convention (Beşinci İstanbul Dövme Kongresi) organizasyonuna katılarak ‘Ornamental’ dalında birincilik ödülü kazanan İzzet Öztemiz, daha sonra 5. Bulgaristan Dövme Fuarı’nda, ardından da Marmaris Dövme Festivali’nde hünerlerini başarılı şekilde sergiledi. Gerek yarışmalarda gerekse yer aldığı tüm platformlarda yeteneği ile dikkat çekmeyi başaran İzzet Öztemiz, hem ülkemizi temsil etmenin hem de yarışmalarda başarılı olmanın kendisine tarifsiz bir mutluluk kattığını dile getiriyor. Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine inandığını söyleyen Öztemiz, “Dövme sanatında, yenilikleri takip etmenin önemine dikkat çekiyor.