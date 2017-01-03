Nefes için el ele!

Akut Lösemi hastası 6 yaşındaki Nefes’in tedavi masraflarına destek amacıyla yardım çağrısı yapıldı.

2014 yılından beridir akut lösemi ile mücadele eden küçük Nefes, 1 Ocak tarihinde tedavisine devam etmek için Almanya’ya gitti.

Küçük Nefes’in ailesi ve sevenleri bir kısmı devlet tarafından karşılanacak tedavi masraflarının geriye kalan kısmını da tedarik edebilmek adına yardım kampanyası başlattı.

Sosyal medya aracılığıyla duyurulan bilgiye göre; bağışta bulunmak isteyenlerin Türkiye İş Bankası’nda Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adına açılan hesaba yardım yapabilecekleri kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere 2014 yılında Nefes, Ankara Memorial ve Hacettepe Hastaneleri’nde tedavi görerek ameliyat olmuş, toplumun çeşitli kesimlerinden tedavisi için yardım kampanyaları düzenlenmişti.