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Mullahasan Tayland'da gururlandırdı

Mullahasan Tayland'da gururlandırdı

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan Mister Global finalinde Mister North Cyprus olarak yer aldı.

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Dünya'nın en prestijli altı bay yarışması arasında yer alan Mister Global 2019 finali dün akşam Bangkok Tayland'da görkemli bir final ile gerçekleşti. Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan Mister Global finalinde Mister North Cyprus olarak yer aldı.

Amaçlı karizma sloganıyla Mister Global dünya yarışması evrensel  dostluklar  ve  farkındalıklı sosyal sorumluluk projeleri ile  Bangkok  da  gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından 40 ülke tescilli Bay adayları Mister Global olmak için  yer aldı.

Büyük finalde,  Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan ilk kez katılmış olduğumuz Mister Global finalinde Avrupa & Asya Kıtası en iyi 4 bay içerisinde ilk 16 'da başarı ile tamamlayarak bizleri gururlandırmıştır.

Kore'nin Mister Global 2019 seçildiği gecede, ilk 16'da yer alan ülkeler; Meksika, Küba, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Tunus, Polonya, İspanya, Filipinler, Endonezya, Tayland, Şili, İsviçre, Portekiz ve Vietnam olarak yer almıştır.

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