Minik Tuğsan için umut arayışı

Bir yıldır Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için donör aranıyor…

Çok acil ilik nakli tedavisi görmesi gereken Tuğsan’ın kemoterapi sürecinde rahatsızlığının tekrarladığı, tedavi ve ilik nakli için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Bir yıldır lösemi ile mücadele eden fakat iyileşme göstermeyen Tuğsan Yazıcı’nın tedavisi için uygun donör aranıyor.

Cihangirli Tuğsan için doktoru, ailesi, çevresi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, adeta seferber olmuş durumda…

Cihangir köyünde çağrıda bulunarak, verici olmak isteyen kişileri tükürük örneği vermeye davet eden Vakıf, çeşitli arayışlar içerisinde…

Tuğsan için verilecek tükürük ile Dünya İlik Bankası’na kaydolan duyarlı kişilerin bu uğurda mücadele veren farklı bireylere de yardımda bulunabileceği belirtildi.

Yapılan yardım çağrılarında, duyarlı her bir birey, tükürük vermeye davet ediliyor.

“Uygun ilik belki de sensin! Donör ol, hayat kurtar” denilen çağrıda verici kriterleri de anlatılıyor.

18-45 yaş arasında, KKTC Kimlik kartına sahip, daha önce örnek vermemiş olan, sağlıklı bireyler, tükürük vermeye davet edildi.

Yapılan çağrıda, verici olmak isteyen kişilerin 2270616 numaralı telefondan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ulaşabileceği belirtildi.

“Uygun ilik belki de sensin! Donör ol, hayat kurtar”

VERİCİ KRİTERLERİ: