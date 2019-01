Mikrodalga yakma ünitesi kurulumu yapıldı

Tarım Dairesi bünyesinde yaprak numunelerinde yapılan analizlerin ardından, yakma işlemlerinin hızlandırılması için Mikrodalga Yakma Ünitesi’nin kurulumunun yapıldığı açıklandı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu ünitede görev alacak personelin eğitimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.



Analizlerin, daha seri ve üreticiye daha erken netice verebilecek şekilde gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, Mikrodalga Yakma Ünitesi ile söz konusu işlemenin hız kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.



Mikrodalga Yakma Ünitesi’nin, çok kısa sürede ve elementel kayıplara yol açmadan, daha homojen bir şekilde yakma işlemi gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Ünite’nin, yaprak analizlerinin yanı sıra, çiftlik gübrelerinde besin elementlerinin tespitine de olanak sağlayacağı belirtildi.



HER YIL ORTALAMA 400 ADET YAPRAK NUMUNESİ ANALİZ EDİLİYOR



Tarım Dairesi Güzelyurt Şubesi’nde bulunan Toprak ve Su Laboratuvarı’nda, her yıl ortalama 400 adet yaprak numunesinin analiz edildiği kaydedilen açıklamada, bitki tarafından topraktan alınan besinlerin tespiti için yapılan yaprak analizlerinin, her bitki için uygun fizyolojik dönemde, uygun şekilde bahçe veya seralardaki bitkilerden örnek alınarak gerçekleştirildiği vurgulandı.