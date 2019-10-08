Miçotakis: Türk Söylemleri aşırı ve verimsiz
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parselde yaptığı son eylemlerin, “son ve en kışkırtıcı eylem” olduğunu söyledi.
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 7’inci parselde yaptığı son eylemlerin, “son ve en kışkırtıcı eylem” olduğunu söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Mısır’da yayınlanan “Al Ahram” gazetesine röportaj veren Miçotakis, Türkiye’nin bu eylemlerine, aşırı ve verimsiz söylemlerini de ekleyerek, uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.
Habere göre Miçotakis, Türkiye’nin bu eylemleriyle, Yunanistan’ın arzuladığı yeniden başlangıç için uygun ortamın yaratılamadığını ifade etti.
Miçotakis, röportajında Kıbrıs-Mısır-Yunanistan ilişkileri, mülteci sorunu ve Yunanistan’ın ekonomi perspektifleri gibi konulara da değindi.
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Etiketler : Yunanistan, Kiriakos Miçotakis
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