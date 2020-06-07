Meteoroloji'den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saatlerinden itibaren, yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saatlerinden itibaren, yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Foto: Arşiv
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