Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saatlerinden itibaren, yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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