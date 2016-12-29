Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışlara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında son bir haftada bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar sonucunda tüm bölgelerimizde yağış miktarları normallerin üzerine çıkmış ve toprağın suya doymuş olmasından dolayı ve ay sonuna kadar devam etmesi beklenen yağışlar sonucunda suyun kısa sürede akışa geçeceği gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.