Mertcan Mavi: Hedeflerim doğrultusunda pes etmeden ilerlerim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Senarist - Yönetmen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Başarılı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olurdum. Çünkü ortaokul yıllarımda en büyük hayalim Avukat olmaktı
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çekimler ve dizi oyuncularım
Kayıtsız kalamadığım şey… Hafta sonları Galatasaray'ın maçını izlemek
En büyük pişmanlığım… Zamanında yeteri kadar okumadığım kitaplar ve çalışmadığım dersler. Şimdi hepsinin bilgisine ihtiyaç duyuyorum.
En büyük sevincim… Herkesin hayal olarak gördüğü fakat benim bir gün gerçekleştireceğime inandığım kendi yönettiğim dizinin gala gecesinde kürsüde konuşmak en büyük sevincim oldu.
Hayatımın dönüm noktası… Lise yıllarında Mert Partalcı hocam ile tanışmak ve tiyatroyla daha sonra “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katılmak oldu.
Beni en çok etkileyen yazar… Orhan Pamuk
Başucumdaki kitap… Film Çalışmaları
En keyif aldığım müzik… Amy Winehouse
En son izlediğim film… Lucy
Kendim için son aldığım şey… Telefon
Dolabımdaki en gereksiz şey… İlkokul tişörtüm
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bunu hiç düşünmemiştim J
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara fazla güveniyorum bu konuda kendimi bir an önce değiştirmem lazım
Kendimde beğendiğim özellik… Hedeflerim doğrultusunda pes etmeden ilerlemek en beğendiğim özelliklerim arasında.
Olmasa da olur… Kötü ve yalancı insanlar
Olmazsa olmaz… Kakaolu Puding olmazsa olmazlarım arasında favorim
En iyi yaptığım yemek… Tavuk Sote
Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı, insanların huzur içinde yaşadığı güzel temiz bir dünya
Aşk benim için… Özel duyguların ön plana çıktığı tarifsiz bir şeydir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Nuri Bilge Ceylan
Görmek istediğim yer… Kanada
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak ve farklı ülkelerin kültürlerini yerinde yaşayarak görmek.
Son olarak söylemek istediklerim… Ülkemizde sanata ve sanatçıya daha fazla değer verilmesini temenni ediyorum.