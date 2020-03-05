Mertcan Mavi: Hedeflerim doğrultusunda pes etmeden ilerlerim

(Senarist - Yönetmen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Başarılı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olurdum. Çünkü ortaokul yıllarımda en büyük hayalim Avukat olmaktı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çekimler ve dizi oyuncularım

Kayıtsız kalamadığım şey… Hafta sonları Galatasaray'ın maçını izlemek

En büyük pişmanlığım… Zamanında yeteri kadar okumadığım kitaplar ve çalışmadığım dersler. Şimdi hepsinin bilgisine ihtiyaç duyuyorum.

En büyük sevincim… Herkesin hayal olarak gördüğü fakat benim bir gün gerçekleştireceğime inandığım kendi yönettiğim dizinin gala gecesinde kürsüde konuşmak en büyük sevincim oldu.

Hayatımın dönüm noktası… Lise yıllarında Mert Partalcı hocam ile tanışmak ve tiyatroyla daha sonra “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katılmak oldu.

Beni en çok etkileyen yazar… Orhan Pamuk

Başucumdaki kitap… Film Çalışmaları

En keyif aldığım müzik… Amy Winehouse

En son izlediğim film… Lucy

Kendim için son aldığım şey… Telefon

Dolabımdaki en gereksiz şey… İlkokul tişörtüm

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bunu hiç düşünmemiştim J

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara fazla güveniyorum bu konuda kendimi bir an önce değiştirmem lazım

Kendimde beğendiğim özellik… Hedeflerim doğrultusunda pes etmeden ilerlemek en beğendiğim özelliklerim arasında.

Olmasa da olur… Kötü ve yalancı insanlar

Olmazsa olmaz… Kakaolu Puding olmazsa olmazlarım arasında favorim

En iyi yaptığım yemek… Tavuk Sote

Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı, insanların huzur içinde yaşadığı güzel temiz bir dünya

Aşk benim için… Özel duyguların ön plana çıktığı tarifsiz bir şeydir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nuri Bilge Ceylan

Görmek istediğim yer… Kanada

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak ve farklı ülkelerin kültürlerini yerinde yaşayarak görmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Ülkemizde sanata ve sanatçıya daha fazla değer verilmesini temenni ediyorum.