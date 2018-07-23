Meri Çevik Simyonidis, Rüstem Kitabevi'nin konuğu olacak

Gastronomi üzerine kitaplar yazan ve geçtiğimiz yıllarda En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı Ödülü’ne layık görülen Meri Çevik Simyonidis, Cumartesi günü Rüstem Kitabevi'nin konuğu olacak.

Şiir, anı-biyografi türünde kitapları da olan Simyonidis, Cumartesi 12.00 – 14.00 saatleri arasında Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinliğe katılacak.

Rüstem Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre; “Meri Çevik Simyonidis ile Gastronomik Sohbet Kitap Tanıtım/Meze Atölyesi” adlı etkinliğe katılacak olanların; Meri Çevik Simyonidis ile hem gastronomi üzerine sohbet etme hem de Simyonidis’in mezelerini tatma imkanı bulacakları belirtildi.