Mağusa Kaza Mahkemesi’nde, 2017 yılı Şubat ayı içerisinde Akdoğan’da 5 kişi ile birlikte karıştığı bir suçtan dolayı dün davası olan ve 4 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehmet Mavideniz, Savcılığın mahkemeden tehir talep etmesi üzerine sinir krizi geçirerek ağzında taşıdığı jiletle boğazını kesip kendini yaraladı. Sanık Mavideniz’in kendini jiletle yaralaması üzerine oturuma ara verilmek zorunda kalındı. Ailesi ve polis tarafından güçlükle sakinleştirilen Mavideniz, mahkeme hücrelerine indirilerek ambulans çağrıldı. Mavideniz, mahkemeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise polis tarafından Mağusa Devlet Hastanesine götürüldü. Jiletle boğazını kesen Mavideniz’in boğazına 4 dikiş atılmasının ardından tekrardan Mağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Yaşanan gerginlik yüzünden ise Mavideniz’in anne ve babası ise “Cezaevinden getirilen oğlumuzun üstü nasıl aranmaz?” diyerek isyan etti.

“Oğlumuz ölseydi hesabını kim verecekti?”

Oğulları Mehmet Mavideniz’in üstü yoklanmadan cezaevinden alınarak mahkemeye çıkarıldığını iddia eden anne Emine Mavideniz ve baba Hüseyin Takımcılar polise ateş püskürdü. Oğlunun 4 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu ve dün davası ile ilgili olarak mahkemeye çıkarıldığını söyleyen baba Hüseyin Takımcılar, olay anında kendisinin salon dışında olduğunu ve bağrışmaları duyması üzerine salona girdiği zaman oğlu Mehmet Mavideniz’i kanlar içerisinde gördüğünü anlattı. Oğlu Mavideniz’in mahkemeye getirilirken neden üstünün aranmadığını sorgulayan baba Takımcılar, “Oğlum ölseydi hesabını kim verecekti?” dedi. Oğlunun tedavi olması için elinden gelen her şeyi yaptığını, oğlunu ayda 2 kez tedaviye götürdüğünü belirten baba Takımcılar, oğlunun serbest bırakılmasını veya Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesine yatırılarak cezasını orada çekmesini istedi.

Mavideniz: “Bana jileti çavuş verdi…”

Kendini jiletle yaralamasının ardından polis tarafından hastaneye götürülen ve boğazına 4 dikiş atılan Mehmet Mavideniz, hastane çıkışında “Kendimi kesmem için jileti bana dün akşam cezaevinde görevli bir çavuş verdi” şeklinde önemli bir iddiada bulundu.

6 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Akdoğan’da 1 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen ve sanık Gökhan Takımcılar, Mehmet Davulcular, H.T (E-16), H.M (E-17) ve H.T (E-17) ile birlikte karıştığı “Yasal tutukluluktan firar”, “Firar etmeye yardımcı olma”, “Darp”, “Polisi görevden men etme”, “Kasti hasar”, “Saldırı silahı taşıma”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve harekette bulunma” davalarını kabul eden sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar, dün öğlen Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildiler. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Davulcular, H.T (E-16), H.M (E-17) ve H.T’nin (E-17) itham edilmesi için dava 9 Mayıs tarihine ertelendi.

Tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar’ı polisin elinden kaçırmışlardı…

Sanık Mehmet Mavideniz, Mehmet Davulcular, H.T (E-16), H.M (E-17) ve H.T (E-17), sanık Gökhan Takımcılar’ın, Akdoğan’da 1 Şubat 2017 tarihinde daha önceden işlemiş olduğu “Sirkat” suçu ile ilgili olarak elleri ve ayakları kelepçeli halde tutuklu bulunduğu esnada görevlerini yapan Polis Çavuşu Erdal Dal, Polis Memuru Zafer Dandil, Polis Memuru Baki Bakioğlu ve Polis Memuru Ali Batıhan’ı darp ederek görevden men ettikten sonra sanık Gökhan Takımcılar’ın yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olmuşlardı.

Avukat Kocatürk: “Sanıklar aile şefkatinden yoksun büyüdüler…”

Mahkemeye hafifletici nedenleri sunan sanık Mehmet Mavideniz ve Gökhan Takımcılar’ın avukatı Mustafa Kocatürk, sanıkların ebeveynlerinin eğitimsiz kişiler olduğunu, bu yüzden de eğitim seviyesi düşük aile ortamında yetiştiklerini söyledi. Sanıkların çok genç yaşta ve hayat tecrübesinden yoksun kişiler olduğunu belirten Kocatürk, sanıkların aile şefkatinden yoksun büyüdüklerini ve bu durumdan en çok da sanık Mavideniz’in olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti. Kocatürk, sanık Mavideniz’in defalarca Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek bu durumun da sanık Mavideniz’in ruh sağlığının ne kadar kötü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mahkeme sanık Mavideniz ve Takımcılar için tehir vermedi…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, davalarını kabul eden sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar’ın hakkındaki kararı açıkladı. Sanık Mavideniz ile Takımcılar, aleyhlerine getirilen “Yasal tutukluluktan firar”, “Firar etmeye yardımcı olma”, “Darp”, “Polisi görevden men etme”, “Kasti hasar”, “Saldırı silahı taşıma”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve harekette bulunma” davalarından suçlu bulunarak 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan ve mahkemeye getirilen sanık Mehmet Mavideniz’in cezaevinden mahkemeye kadar jiletle gelmesinin düşündürücü olduğunu ifade ederek bu konu hakkında tahkikat başlatılmasına direktif verdi.

Basın Subaylığı konuyla ilgili açıklama yaptı…

Basın Subaylığı, Mehmet Mavideniz’in kendini mahkeme salonu içerisinde jiletle yaralaması üzerine açıklamada bulundu. Basın Subaylığı yaptığı açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında, Mehmet Mavideniz’in üzerinin aranmadan mahkemeye çıkarıldığı yönündeki iddiaların yer aldığını belirtti. Basın Subaylığı yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs, mahkemeye götürülecek diğer tutuklular ile birlikte Merkezi Cezaevinden teslim alınmadan önce görevli gardiyan tarafından, akabinde de mahkemeye çıkarılacağı sırada da görevli polis tarafından üzerleri detaylı bir şekilde aranarak mahkeme salonuna alınmıştır” ifadelerine yer verdi.