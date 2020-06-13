Mağusa'da uyuşturucu, 4 tutuklu

Mağusa’da uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 14.30’da Mağusa’da M.A.K.F.(E-24), H.M.E.M.(E-22), M.A.A.G. (E-23) ve T.A.A.M.’nin (E-22) kaldığı evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, saksıda ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.

Bitki emare alınırken, söz konusu dört kişi tutuklandı.