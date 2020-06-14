Mağusa’da uyuşturucu

Mağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde dün saat 19.30 sıralarında E.L.M’nin (E-32) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, E.L.M, meselede bağlantısı olan V.E.N (E-32) ve meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan V.A (E-30) ile S.T.O (E-35) tutuklanırken, V.E.N’nin kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Evinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı

Öte yandan yine Mağusa’da dün gece 22.30 sıralarında K.M.K.A (E-23) ve T.C’nin (E-24) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve sentetik cannabinoid türü madde kalıntısı bulunan 6 poşet parçası bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.