Mağusa'da trafik ve asayiş operasyonu

Mağusa bölgesinde polisin dün öğleden sonra düzenlediği operasyonda, kumarhanelerde tespit edilen üç kişi hakkında ileri işleme gidildi, trafikte ise 350 araç kontrol edilerek 121 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, dün 14.00-18.00 saatleri arasında Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki trafik ve asayiş operasyonunda, iki kumarhane ve trafikteki 350 araç kontrol edildi.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak üç kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme giden polis ekipleri, trafikteki kontrollerde ise 121 sürücü hakkında işledikleri çeşitli suçlardan dolayı yasal işlem yaptı.