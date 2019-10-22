Mağusa Hastanesi’nde Başhekimlik krizi

Devrim DEMİR

Mağusa Hastanesi Başhekimliği’ne Ocak ayında vekâleten Dr. Nil Ergün Eledağ’ın atanmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta yeni görevlendirme yapmasıyla ‘kaos’ yaratıldı.

Kapısının kilidinin geçtiğimiz hafta değiştirilerek özel eşyalarının kendi bilgisi dışında odadan boşaltılmasını ‘çirkin’ bir olay olarak nitelendiren Dr. Nil Ergün Eledağ, YENİDÜZEN’e konuştu.

Eledağ, hastane personelinin yer değiştirmeye başladığını Sağlık Bakanı’nın görüşmeye çağırmadığını belirtti, Mağusa Hastanesi içinde bir darbe grubu oluştuğunu savundu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yapmadı.

Dr. Nil Ergün Eledağ: “Kamu Hizmeti Komisyonu kararı ile ben bu göreve geldim. Kapının kilidi benden habersiz değiştirildi, sordum ve ‘bakanımızın emri’ cevabını aldım. Şahsi eşyalarım bana sorulmadan odadan boşaltıldı, Sağlık Bakanı beni görüşmeye bile çağırmadı.”

Eledağ: “Polise suç duyurusunda bulundum”

Mağusa Hastanesi’nde son iki haftadır yaşanan olayların, Başhekimliğin kapısının kilit değiştirmesi ile farklı bir boyuta geçtiğini kaydeden, Dr. Nil Ergün Eledağ bunların sebebinin koltuk kavgası olduğu düşüncesini belirtti.

Hastanenin yasal başhekiminin kendisi olduğunu ifade eden Eledağ, habersizce kapı kilidinin değiştirilmesinin ardından Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye giderek suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Eledağ, “Kamu Hizmeti Komisyonu kararı ile ben bu göreve geldim. Kapının kilidi benden habersiz değiştirildi, sordum ve bakanımızın emri cevabını aldım. Şahsi eşyalarım bana sorulmadan odadan boşaltıldı, Sağlık Bakanı beni görüşmeye bile çağırmadı. Hastanede bir darbe grubu oluşturuldu ve resmen itibarsızlaştırılmaya çalışılıyorum” dedi.

“Şahsıma çirkin olaylar oluştu”

Doktor Nil Ergün Eledağ, makamına ve şahsına yönelik çirkin olayların yaşandığını, işlerini toplantı odasında yürütmeye çalıştığını kaydetti.

Dün itibarı ile hastane dosyalarının kendi adına olmadığını, Doktor Serhat Tulay adına çıkmaya başladığını kaydeden Eledağ, “Sağlık Bakanı, Doktor Tulay’ı usulsüz bir şekilde görevlendirdi. Ben Kamu Hizmet Komisyonu tarafından bu göreve getirildim ve bana görevimin başında durmam söylendi. Yaşadığım bu olayı kınıyorum” dedi.

Komisyon ilerleyen günlerde açıklama yapacak

Kamu Hizmet Komisyonu ise, konunun bilgilerinde olduğunu başkanlığın tek başına görüş verip karar alamayacağı açıklandı. Komisyonluk, ilerleyen günlerde açıklama yapacağını belirtti.