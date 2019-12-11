Mağusa Gümrüğü’ndeki sahte evrak ortaya çıktı





Aktay Elektrikçi | Kanal Sim



Mağusa gümrüğünde “Sahte evrakla ithalat” iddiasına dair belge ortaya çıktı. Gümrük Dairesi’nin ıslak mührünün olduğu 25 Kasım 2019 tarihli söz konusu sahte evrakta, Elektrik Mühendisleri Odası’nın uygunluk belgesi başlığı yer alıyor, ancak Elektrik Mühendisleri Odası böyle bir evrakın kendileri tarafından hazırlanmadığını ifade ediyor.

Müracaatçı firma kısmında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu, Barım Erdoğan adına kayıtlı Barer Ltd’in adı yazıyor. Ancak en önemli olan kısım ise malın cinsi.



Orta gerilim hattı



Kanal Sim’in dün paylaştığı “sahte evrak” ülkeye ithal edilmek istenen malın, yaklaşık 32 bin dolarlık KIB-TEK şebekesinde kullanılabilen orta gerilim hattı

malzemesi olduğunu gösteriyor.

Ancak bu gibi malların da ülkeye sokulurken KIB-TEK’ten onay alınması gerekirken, KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın böyle bir iznin kendilerinden alınmadığını vurguluyor.



Gözler Gümrük Dairesi’nde



Barım Erdoğan söz konusu olayla ilgili önceden YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Bu tarz bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız.” demişti.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise gelişmeler karşısında suskunluğunu korumaya devam ediyor.

EMO Başkanı Görkem Çelik de kendilerine bu yönde ulaşan resmi bir evrakın olmadığını görüşünü yineledi.





YENİDÜZEN gündeme taşımıştı

KIB-TEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu, Barım Erdoğan adına kayıtlı Barer Ltd.’in Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına evrak sahteleyerek, ithalat girişimi geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’den gündeme taşınmıştı.

Barer Ltd. Direktörü Barım Erdoğan, “Bu tarz bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız…” diyerek iddiaları yalanlarken, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Devecide bu konuda yorum yapmayacağını ifade etmişti.

EMO Başkanı Görkem Çelik bu iddialarla ilgili “duyum aldıklarını,” iddiaların doğrulanması halinde resmi girişimde bulunacaklarını ifade etmiş, “Eğer bu evrakı gümrük tespit etmişse bize ulaşmalı” demişti.

Barer Energy LTD Direktörü Barım Erdoğan’a en son ne zaman ticaret izni verildiğinin sorulması üzerine ise Görkem Çelik “Şu kişi en son ne zaman ithalat yaptı sorusuna yanıt veremeyiz. Eğer resmi kurumlar bu soruyu sorarsa tabi ki veririz ama burada gizlilik söz konusu.” şeklinde konuşmuştu.