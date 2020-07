Limon ‘altın oldu’, kırmızı ete yine ZAM!

Limon, ateş pahası fiyatlarıyla bu hafta adından söz ettirirken, kırmızı et de ‘canlı hayvan ücretlerinin artmasıyla’ zamlandı… 11 Haziran’dan 11 Temmuz’a dek geçen sürede birçok sebze meyve ücretlerinde gerileme olurken, limon ve kırımızı et ücretleri tırmandıkça tırmandı.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak: “Canlı hayvan fiyatlarında bir aydır çok ciddi yükselme oldu. Biz de geçen hafta zam yapmak zorunda kaldık. Vatandaş et alamayacak pozisyondadır, böyle sürerse dükkanlara kilit vuracağız.”

Haziran ayında kilosu 8,95 TL olan limon, bu hafta 11 TL artarak 19,95’e çıktı. Yazın süsü olan karpuz, kavun ve kiraz fiyatları neredeyse yarı yarıya geriledi. Karpuzun kilosu 2,50 TL’den 1,25’e, kavunun kilosu 2,62 TL’den 1,95’e, kirazın ise 39,95 TL’den 21,95’e gerilediği dikkat çekti.

Sebze ve kasap reyonlarındaki fiyatlar tırmanışta hız kesmedi. Kasap reyonlarındaki kırmız et fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında zam yapıldı, sebze reyonlarındaki limon ise adeta 'altın' oldu. Bunlara karşın, yaz sezonuna tamamen giriş yapan birçok mevsimlik sebze meyve fiyatında bu hafta yarı yarıya gerileme yaşandı.

Bamyanın kilosu 11 Haziran’da 31,25 TL iken dün 12,50 TL’ye reyonlarda yer aldı. Benzer düşüş taze börülcede de görüldü. Kilosu 25 TL olan börülce, 6,50 TL’ye düştü.

Mutfakta çok sık tüketilen salatalık, domates, dolmalık biber gibi sebze fiyatlarında da düşüş yaşandı.

“Canlı hayvan fiyatlarında artış, ete zam”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, canlı hayvan fiyatlarında çok ciddi yükselme olduğu gerekçesiyle kırmızı ete zam geldiğini belirtti.

Akbıçak, “Hayvan azlığı ve bayramın yakalamasıyla üretici elindeki malı bekletiyor, satmıyor, bu da piyasaya haksız bir kazanç olarak yüksek fiyat olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Bununla ilgili tarım bakanlığında ‘orta yol bulma çalışması’ yürütüldüğünü ifade eden Akbıçak, “Orta yolu bulunacak formül üretilmesini ve ülkeye acilen ithal etin gelmesini talep ettik.” şeklinde konuştu.

Vatandaşın et alamayacak pozisyonda olduğunun altını çizen Akbıçak, böyle sürmesi durumunda kasap dükkanlarına kilit vuracaklarını dile getirdi.

Kaçak et girişlerine de atıfta bulunan Akbıçak, “Güneydeki fiyatlar da hem canlı hayvanda hem kasap fiyatlarında yarı yarıyadır. Kaçak et gelişleri de maalesef hala sürüyor. Hükümetin acil önlem alması kaçınılmazdır. Hükümet, ‘değerlendireceğiz’ aşamasında fakat bu uzun süre devam edemez acil ve gerçekçi bir önlem şart. Her alım yapacağımızda da fiyatlar kuruş kuruş artıyor.” dedi.

“Bakanlığın salgın döneminde ‘ithal et getirileceğine’ ilişkin açıklamasını da anımsatan Akbıçak, baskılar nedeniyle geri adım atıldığını ifade etti, bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadığını dile getirdi.

Kasap reyonlarında değişen fiyatlar şöyle:

Kuzu pirzola: 85 TL’den 95 TL’ye

But şişlik: 85 TL’den 95 TL’ye

Kuzu kol: 80 TL’den 90 TL’ye

Kuzu gerdan: 78 TL’den 87 TL’ye

Dana kıyma: 69 TL’den 74 TL’ye

Dana köftelik döş kıyma: 50 TL’den 55 TL’ye

Dana biftek: 68 TL’den 79 TL’ye çıktı.

Fiyatlar neydi ne oldu?

Kivi çıktı, karpuz, kavun ve kiraz düştü

11 Haziran ile dünkü market reyonlarından alınan fiyatlarda sadece limon ve kivide fiyatların tırmandığı görüldü. Kilosu 14,95 TL olan kivi, 19,95’e çıktı. Karpuz, kavun ve kiraz fiyatları neredeyse yarı yarıya geriledi.

Karpuzun kilosu 2,50 TL’den 1,25’e, kavunun kilosu 2,62 TL’den 1,95’e, kirazın ise 39,95 TL’den 21,95’e gerilediği dikkat çekti.