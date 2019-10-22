LGBTİ+ bireylere ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında psikologlara yönelik yapılan LGBTİ+ farkındalık eğitimleri tamamlandı.

Kuir Kıbrıs tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitimin ilk aşamasında cinsel yönelimler ve önyargılara değinilirken, ikinci aşamasında cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet uyumlama süreci üzerine yoğunlaşıldı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve hukukçu Faika Deniz Paşa tarafından verilen eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi. Açıklamada, bunun yanısıra eğitimin her ikisine de katılan ve gönüllü olan psikologlarla da ortak uzlaşı metni imzalandığı ve böylece eğitimlerin en önemli hedeflerinden biri olan Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı’na ulaşan kişilerin yönlendirilebileceği psikologlar ağının oluşturulmuş olduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bundan böyle, Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı gönüllüleri hatta ulaşan kişileri bu kişilerin talepleri doğrultusunda LGBTİ+ kapsayıcı psikolojik hizmet sağlayacak olan Psikologlar Ağı’ndaki psikologlara yönlendirecekler ve bu sistemin sürdürülebilir ve verimli olarak çalışması yönünde adımlar atacaklardır. İki aşamalı eğitimi alan ve ortak uzlaşı metnini imzalayan psikologların, hatta ulaşan LGBTİ+ ve/veya ailelerini, çeşitliliği kapsayıcı, gizlilik, etik değer ve ilkelere önem veren, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın farkında olarak hizmet vermesi beklenmektedir. “

Renklerin Çeşitliliği Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, eğitime ilgi gösteren tüm psikologlara ve eğitmenlere teşekkür ederken, toplumda var olan önyargı ve ötekileştirmenin önüne geçebilmek için bu ve bunun gibi eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu belirtti. Dolmacı, daha bilinçli ve farkındalığı artmış psikologların Kuir Kıbrıs Derneği’nin mücadelesine de katkı koyacağını ve dayanışmak isteyen herkesin derneğe ulaşması için teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.