Levent’te okul idaresi velilerle görüştü

Yeni ders yılına yönelik belirlenen ücreti protesto ederek eylem yapan Levent Koleji velileri, okul yönetimi ile bir araya geldi. Okul yönetiminin velilerin talepleri doğrultusunda finansal çalışma yaparak, yeni bir toplantı ile sonucu paylaşacağı duyuruldu.

Levent Schools velileri adına Suay Müniroğlu tarafından verilen bilgiye göre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı, Eğitim Koordinatörü Emine Beton ve İlkokul Müdürü Osman Fırat ile veli temsilcileri iki saati aşkın bir görüşme yapıldı.

“Ücretler” konusunda net bir ilerleme sağlanamadığı belirtilen görüşmede, peşin ödemelere 1000 TL indirim teklifi yapıldığı ifade edildi.

Levent Schools velileri adına Suay Müniroğlu, “Kendilerine yazılı olarak sunduğumuz ücretler konusunda ısrarlı olduğumuzu, ücretlerin daha da aşağıya indirilmesi gerektiğine dair talebimizi yineledik ve velilere gerekli kolaylıkların yapılabilmesi için, ödeme şekillerinin çeşitlendirilerek sunulmasını talep ettik” dedi.

Okul yönetiminin değerlendirme sonrasında yeni bir toplantı yapacağı bildirildi.



Müniroğlu, toplantıyla ilgili şu notları paylaştı:

1. Ücretler konusunda net bir ilerleme sağlayamadık, ilk aşamada sadece peşin ödemelere 1000 TL’lik bir indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirildi. Kendilerine yazılı olarak sunduğumuz ücretler konusunda ısrarlı olduğumuzu, ücretlerin daha da aşağıya indirilmesi gerektiğine dair talebimizi yineledik ve velilere gerekli kolaylıkların yapılabilmesi için, ödeme şekillerinin çeşitlendirilerek sunulmasını talep ettik. Taleplerimizi değerlendirerek, en kısa sürede bir finansal çalışma yapılarak yeni bir toplantı ile bize sunulacağı bildirildi. Pazartesi günü okul kayıtlarının başlayacağını vurgulamamız üzerine dileyenlerin pazartesi kayıt yaptırabileceğini, dileyenlerin toplantı sonucunu bekleyip, şu anda okula devam eden çocukların kayıtları için gerekli esnekliğin gösterileceği ve ona göre kayıt yaptırılabileceği söyledi.

2. Pandemi sürecinde ödenen ücretlerin, alınan hizmetin karşılığı olmadığına dair kaygıların da iletildiği toplantıda, indirimler ve ücretlerin iadesi konusunda uzlaşıya varılamadı. Yönetim Kurulu’nun yapacağı finansal değerlendirmede, bu konunun da yeniden değerlendirilerek gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılacağını düşünüyoruz.

3. Kardeş indiriminin de çocuk başına minimum yüzde 10 olması talep edildi. Söz konusu koşullarda bunun veliler için hayati olduğunun algılanarak, olumlu yönde değerlendirileceğini düşünüyoruz.

4. Olası yeni bir salgın durumunda, ne gibi önlemlerin alınacağına ilişkin kaygılar iletildi ve gerekli çalışmaların yapıldığı en kısa zamanda velilere bilgi verileceği açıklandı. Gerekli düzenlemelerin yapılırken, kindergarten, ilkokul ve kolej için geçerli olması talebi iletildi ve kendilerinden de Levent Kurumlarının bir bütün olduğunu ve buna kuşku duymamamız gerektiği ifade edildi.