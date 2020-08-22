Lefkoşa'da uyuşturucu: 3 tutuklu

Lefkoşa’da 155 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu ve mesele ile bağlantılı 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen M.D.’nin (E-29) üzerinde ve tasarrufunda bulunan çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 155 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantılısı olduğuna inanılan Ş.A. (K-48) Mağusa'da tespit edilerek tasarrufunda, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.B. (E-31) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT’TAKİ HIRSIZLIK ZANLILARININ BAŞKA VAKALARI DA TESPİT EDİLDİ

Şubat ve Ağustos ayları arasında Güzelyurt bölgesine meydana gelen ambar açma ve hırsızlık suçlarından zanlı olarak poliste tutuklu olarak bulunan M.T. (E-22) ve M.Ç.’nin (E-24) yeni hırsızlıkları tespit edildi.

İki şahsın yapılan ileri sorgulamalarında, 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında Güzelyurt Orman Dairesi’ne ait marangoz atölyesi içerisinden 2 adet spiral makinesi, 1 adet havalı çivi zımba makinesi ile 1 adet elektrikli zımpara makinesini de çaldıkları ve söz konusu makineleri başka bir şahsa satma girişimde bulundukları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.