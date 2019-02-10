Lefkoşa’da silah sesleri

Lefkoşa Dereboyu-Ctroen kavşağında bu akşam saatlerinde polis operasyonu gerekleşti.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uzun zamandır takip edilen bir şahıs yakalandı.

Takip edilen şahsın polis ihtarına rağmen teslim olmaması ve kaçması üzerine polis havaya ateş etti.

Uzun zamandır takip edilen uyuşturucu zanlısı polisin havaya ateş etmesi üzerine yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Polis resmi açıklamayı yarın yapacağı öğrenildi.