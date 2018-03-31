Lefkoşa'da çek sahteleyen kişi tutuklandı

Lefkoşa'da, geçen gün, “B.Ü. (E-36)” kimlikli kişi, bir iş yerine Derviş Akvan ile birlikte yapmış oldukları elektrik işlerine karşılık olarak, iş yeri tarafından kesilen Derviş Akvan adına yazılı 975 TL’lik çek yaprağının arkasını, bilgisi ve rızası dışında imzalamak suretiyle sahteledi ve bozulmasını sağlayarak 975 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Zanlı B.Ü. dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Para ve Kambiyo Yasası'na aykıkırı hareket etti



“M.G. (E-48)” kimlikli kişi, dün Ercan Hava Limanında, ülkeden çıkış yaptığı sırada tasarrufunda 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk lirasından fazla olan 17.000 Euro, 17.500 ABD Doları ve 3.600 TL nakit parayla tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

