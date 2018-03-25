Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa'da dün, saat 16:30 sıralarında, Neriman DEMİRBAŞ (K-61), kızının evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri aldındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.