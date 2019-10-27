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Lapta Yavuzlar Lisesi’de kanser farkındalığı

Lapta Yavuzlar Lisesi’de kanser farkındalığı

Kanser farkındalık ayı içerisinde Lapta Yavuzlar Lisesi’nde önemli bir etkinlik yapıldı.

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Kanser farkındalık ayı içerisinde Lapta Yavuzlar Lisesi’nde önemli bir etkinlik yapıldı.

1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.

Saç bağışında bulunan öğrencilere ve 2 öğretmene etkinlik kapsamında katılım belgeleri verildi.

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Okul konseyinin bağış topladığı etkinlikte, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde herkes pembe giyinerek kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.

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