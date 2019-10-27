Lapta Yavuzlar Lisesi’de kanser farkındalığı
Kanser farkındalık ayı içerisinde Lapta Yavuzlar Lisesi’nde önemli bir etkinlik yapıldı.
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Kanser farkındalık ayı içerisinde Lapta Yavuzlar Lisesi’nde önemli bir etkinlik yapıldı.
1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.
Saç bağışında bulunan öğrencilere ve 2 öğretmene etkinlik kapsamında katılım belgeleri verildi.
Okul konseyinin bağış topladığı etkinlikte, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde herkes pembe giyinerek kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.
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Etiketler : Kanser , Lapta Yavuzlar
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