Yenikent-Gönyeli’de, dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasının ardından sürücünün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araç sürücüsü M.A.U.’nun (E-25) üzerinde bulunan yaklaşık 3 gram ağırlığındaki maddeye emare olarak el konulurken, zanlı genç tutuklandı.



BABASINA AİT TABANCA VE MERMİLERLE YAKALANDI



Öte yandan Mağusa’da F.A.’nın (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, babası O.A.(E-51) adına kayıtlı tabanca ve 15 canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.



Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



KİRACI OLDUĞU EVDEN PLAZMA TV ÇALDI, TUTUKLANDI



Lefkoşa’da, M.R.E.(E-22), kiracı olarak kaldığı evden, ev sahibine ait bir plazma televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.



Polis bülteninde zanlının Şubat-Ağustos 2016 arasında söz konusu evde kiracı olduğu belirtildi.



DÜZOVA’DA ELEKTRİK HIRSIZLIĞI



Düzova’da R.Y.(E-53) ve Y.H.’nin (E-48) evlerinde yapılan kontrollerde, kaçak elektrik kullandıkları saptandı.



Borçlarından dolayı elektrik akımları Elektrik Kurumu tarafından kesik olmasına rağmen kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



KUMSAL PARKI’NDA BIÇAKLA YARALAMA



Lefkoşa Kumsal Parkı’nda dün gece yarısı civarında bıçaklama olayı yaşandı.



Polis basın bültenine göre, saat 00.30’da meydana gelen olayda, H.A. (E-18) kendisine baktığı gerekçesiyle Yalçın Okan Yıldırım’ı bıçakla sol ayak baldır kısmından hafif şekilde yaraladı.



H.A.(E-18) tutuklandı.



Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.





