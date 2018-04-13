“Krizde değiliz”

Meltem SONAY

Kuzey Kıbrıs’a sefer sayısını azaltma kararı alan Atlasglobal Havayolları’na ilişkin “mali kriz” iddialarına Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan yanıt verdi: Kriz yok, Kıbrıs’tan çekilmeyeceğiz.

Atlasglobal’ın “Kuzey Kıbrıs seferlerini TAMAMEN durdurabilme ihtimali” konuşulurken, YENİDÜZEN’in ulaştığı yöneticiler ise bu iddiaların tümünü yanıtladı.



Neler iddia edildi?

25 Nisan’dan itibaren İstanbul, İzmir ve Adana’dan Ercan’a olan uçuşlarında değişikliğe giderek, uçuş azaltma kararı alan Atlasglobal Havayolları’nın mali sıkıntıda olduğu, Ercan Havalimanı’nı işleten T&T’ye 1 Milyon Euro'yu aşkın borcunu ödeme zorluğu yaşadığı ve T&T’nin bu borçla ilgili Atlasjet’e baskı yaptığı da iddia ediliyor…

İddialar arasında Atlasglobal’in seferlerini azaltmasının arkasındaki ana sebebin, kirasında bulunan toplam 28 uçaktan 16'sının kiraladığı şirketler tarafından mali yapısındaki risk sebep gösterilerek geri çekilmesi olduğu da var…

KKTC ile eş zamanlı Avrupa seferlerini de durdurduğu söylenen Atlasglobal’in, Türkiye'de 4 noktada iç hat seferi yaptığını göstermesine rağmen bu seferlerin de yapılmadığı öne sürülürken, Atlasglobal’in kalan 12 uçağı ile Rusya – Antalya ve Rusya – Bodrum destinasyonlarına charter anlaşması yaptığı ve bu anlaşmanın Nisan ayı sonunda başlayacağını göz önüne alarak bu tarihe kadar 12 uçağın boş kalmaması için KKTC uçuşlarını idareten sürdüreceği de iddialar arasında…

Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada tüm iddiaları reddederken, yeni sezona hazırlanıldığını ve yapılanın sadece ‘arz- talep’ doğrulduğunda bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Atlasglobal tüm iddiaları reddetti

Atlasglobal Havayolları tüm bu iddialara karşın yeni sezona hazırlandığını duyururken, Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada tüm iddiaları reddetti.

Atlasglobal’ın geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirildiğine işaret eden Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, havayolunun turizm sektöründeki hedeflerine katkı sağlamak için filosundaki uçakları ve tarifelerini yaz sezonuna hazırladığını altını çizdi, “Finansal bir krizde değiliz” dedi.

Atlasglobal Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan: Finansal bir krizde değiliz. Kıbrıs’ı kapatma planımız yok. T&T’ye 1 Milyon Euro’ya aşkın borcu iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan:

“1 Dolar bile borç olamaz”

Havayolu’nun Ercan Havalimanı’nı işleten T&T’ye 1 Milyon Euro'yu aşkın borcunu ödeme zorluğu yaşadığına ilişkin iddiaları reddeden Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “1 Dolar bile borcunuz olsa, Ercan bir gün bile uçuş izni vermez. Hiçbir yere hiçbir borcumuz yok. Böyle bir riski hiçbir havayolu almaz. Böyle bir şey söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“İstanbul çıkışlı destinasyonlara uçuşları azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı alındı”

Yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu yaz özellikle Rusya, Almanya, İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye’ye gelecek turist sayısında ciddi artış beklendiğini ifade eden Arşan, Atlasglobal, önümüzdeki dönemde bazı İstanbul çıkışlı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldığının altını çizdi.

Uçuş talebi 3 misli arttı

Atlasglobal’in 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi (Bağımsız Devletler Topluluğu) şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlediği belirtilen açıklamada, Geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyetinin, bu yıl talebin 3 misli artmasına ve BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısının çoğaltılmasına yol açtığının altı çizildi. Arşan, bu nedenle hizmet filosu ve seferlerin revize edilmesi ile bazı hatların geçici süreyle kapatılmasına ve Antalya’ya ağırlık verilmesine karar verildiğini ifade ederken, Atlasglobal’in kirasında bulunan toplam 28 uçaktan 16'sının kiraladığı şirketler tarafından mali yapısındaki risk sebep gösterilerek geri çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara verilmeden devam edileceğinin altını çizen Arşam, Süleymaniye uçuşlarına ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan NOTAM sona erdiğinde start verileceğini, Aktau, Çimkent gibi ara verilen hatlarda Ekim ayı itibariyle uçuşlara yeniden başlanmasının planlandığını açıkladı.

“KKTC’ye seferler durdurulmadı, Kıbrıs’ı kapatma planımız da yok”

Atlasglobal’in KKTC ile eş zamanlı Avrupa seferlerini de durdurduğu iddiasına karşılık, ‘Kuzey Kıbrıs’a seferlerinin durdurulmadığı’nın altını çizen Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Kıbrıs’ı kapatma planımız yok” dedi.

Atlasglobal’in, yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferlerinin ise devam edeceği de belirtilirken, Atlasglobal’in uçaklarla ilgili bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Arşan, Mayıs ayında 4 uçağın dada filolarına katılacağını ifade etti.

“Elexus Hotel gibi çok büyük bir yatırımımız var…”

‘Arz- talep’ nedeniyle Antalya ve Dalaman’a ağırlık verildiğinin altını çizen Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Bu tür iddiaların nereden çıktığına, kimler tarafından çıkarıldığına anlam veremedik. Bu tür düzenlemeler tüm havayollarının yaptığı, arz- taleple ilgili düzenlemelerdir” şeklinde konuştu.

Atlasglobal’in Kuzey Kıbrıs’ta en çok tercih edilen havayolu olduğunu ve ‘Ercan -Adana -Adana –Beyrut’ hattında, uçaktan inmeden direk uçuş sağlayan tek havayolu olduklarını ve çok ciddi bir trafik taşıdıklarını vurgulayan Arşan, “Kesinle çekilme söz konusu değil. Üstelik bildiğiniz gibi Elexus Hotel gibi Kıbrıs’ta çok büyük bir yatırımımız da bulunuyor. İstanbul-Ercan uçuş noktalarımızı besleyen en büyük transit hattı. Kıbrıs’ı dünyaya bağlıyoruz. Turist, öğrenci, işçi taşıyoruz. Turizm açısından çok güzel bir yıl Irak, İran, Hollanda ile anlaşmalarımız var Kıbrıs’a yolcu getirmek için. Çekilmeyi planlamıyoruz “ şeklinde konuştu.

“Atlasglobal’e karşı açılmış bir savaş var. Rakipler saldırmaya başladı”

İddiaları son yıllarda Atlasglobal’in büyümesi ve başarısına bağlayan Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “İddiaların kaynağını avukatlarımızla araştırıyoruz. Görünen o ki Atlasglobal’e karşı açılmış bir savaş var. Rakipler saldırmaya başladı” ifadelerini de kullandı.



T&T Airpot Genel Müdürü Serhat Özçelik: Atlas’la karşılıklı bir ticari ilişkimiz vardır, borçlarını zamanında öderlerse biz de mutlu olacağız

T&T Airpot Genel Müdürü Serhat Özçelik, karşılıklı bir ‘ticari ilişki’ olduğu için Atlas’ın T&T’ye olan borçlarına ilişkin bu güne kadar rakamsal olarak kendilerinin bir beyanda bulunmadıklarını belirtti ve ekledi:

“Zamanında öderlerse biz de mutlu olacağız”

T&T Airpot Genel Müdürü Serhat Özçelik Atlasjet’in uçuş sayılarını düşürerek devam ettiğini ifade etti, “Bir sıkıntı yok, firmanın başındaki arkadaşlarla da görüştüm. Uçuşlara devam ettiklerini beyan ediyorlar” şeklinde konuştu.

T&T Airpot Genel Müdürü Serhat Özçelik, karşılıklı bir ‘ticari ilişki’ olduğu için Atlas’ın T&T’ye olan borçlarına ilişkin bu güne kadar rakamsal olarak kendilerinin bir beyanlarını bulunmadığını belirtti.

Buna karşın Özçelik, “Zamanında öderlerse biz de mutlu olacağız… Günün sonunda devletle bir paylaşımımız var bizim de. Gelirimizin KDV dahil %56’sını devlete ödüyoruz” demekle yetindi.

Atlas’ın uçuşlarını azaltmasıyla ilgili T&T Havayolu İşletmeciliği’nin hiçbir ilgili olmadığını belirten Özçelik, seferlerin azaltılmasını tamamen havayolunun kendi planlaması olduğunu ifade etti.

“T&T’nin Atlas’tan alacağı ile ilgili hiçbir yaptırımımız olmadı” diyen T&T Airpot Genel Müdürü Serhat Özçelik,T&T’nin bu borçla ilgili Atlasjet’e baskı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

KKTC’ye uçuş sayılarının artırılması gerekliliğine de vurgu yapan Özçelik, “Kimi getireli diye düşünürseniz, yeni havayolu da kalmadı esasında. Lisanslı havayollarından Borajet iflas etti gitti, Borajet’in batmasıyla benim 600 milyon Euro’nun üzerinde param battı, alamadım. Bunların hepsi bize de ciddi zararlar veriyor. Biz bunları almasak da devlete ödüyoruz” dedi.