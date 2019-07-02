Köprülü köyünde gizli cennet…

Bazı kuşların Kıbrıs’ta ilk kez görüldüğü yer olan ve Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği tarafından Kuş Gözlem Merkezi haline getirilen Kukla Sulak Alanı’nda, toplam 30 su kuşu türünden, 3 bin 250'den fazlası KUŞKOR kayıtlarına geçti. Bu çalışma ile alanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

Köprülü köyünde bulunan Kukla Sulak Alanı bünyesindeki su kuşları adeta görsel şölene sahne oluyor.

Kukla Sulak Alanı’nda üreyen 30 türden 3 bin 250’den fazla su kuşu katırlara geçti. Normalin üzerinde sayılarla yüzleri güldüren su kuşları, fotoğraf karelerine de yansıdı…

Bu türler arasında bulunan Kara-boyunlu Batağan ve Bahri kuşlarının sadece Kukla Sulak Alanı’nda değil, adada bulunan ender ve değerli bir tür olduğu ifade edildi.

KUŞKOR tarafından 28 Haziran’da yapılan incelemede, Kukla Sulak Alanı’nda üreyen 369 adet Uzunbacak, 75 adet de Pasbaş pakta kuşu, normalin üzerinde sayılarıyla kayıtlara geçerken flamingolardan dördünün de yuva yapmaya çalıştığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Yapılan bu çalışma ile Kukla Sulak Alanı’nın önemine bir kez daha vurgu yapıldı. KUŞKOR’un sosyal medya hesabından çalışmaya ilişkin yapılan paylaşımda “Alanın korunması için çalışmaların neden devam ettirilmesi gerektiği bu gözlemlerden kolayca anlaşılabilir.” denildi.

Fotoğraflara da yansıyan bu inceleme, adeta görsel şölene sahne oldu…

KUŞKOR’un sosyal medya açıklaması:

“Bugün (28 Haziran 2019), Kukla Sulak alanında, toplam 30 türden, 3250'den fazla su kuşu kaydedildi. Alanda üreyen Kara-boyunlu Batağan ve Bahri sadece Kukla için değil adamız için de ender ve değerli kayıtlardır. Alanda üreyen Uzunbacak (369) ve Pasbaş patka (75) sayıları ise normalin çok üzerinde. 108 Flamingo'dan 4’ü yuva yapmaya çalışıyordu ki bu da adamız için ender olaylar arasında. Flamingo, Pasbaş patka, Uzunbacak ve aynı zamanda Kaşıkgaga ve Ak Pelikan, Avrupa'da koruma altındaki türlerdir ve AB kuşları direktifinin Ek 1'inde listelenmiştir. Bu sonuçlar, Kukla Sulakalan'ın uluslararası önemini ortaya koymaktadır. Alanın korunması için çalışmaların neden devam ettirilmesi gerektiği bu gözlemlerden kolayca anlaşılabilir.”

Fotoğraflar: KUŞKOR

Geçici Sığ Göl: Köprülü (Kukla) Göleti:

Köprülü Göleti, Kukla Sulak Alanı’nın geçici sığ göl habitatını oluşturur. İlk yapıldığı zamanlarda derinliği 6m’ye kadar ulaşan göletin derinliği günümüzde ancak 2m’ye kadar ulaşır. Kurak geçen yıllarda tarım amacıyla kullanılmış ve zaman içinde de alüvyon ile dolmuştur. Yaz aylarında tamamen kurusa da yağışlı yıllarda bir kaç yıl su tutabilmektedir. Bend duvarının hemen doğu yamacındaki sazlıklar yağışlı dönemlerde büyük bir alanı kaplayabilir. Burası göletin en derin kısmıdır. Su seviyesi batıya ve kuzeye doğru giderek sığlaşır. Göletin zaman zaman kuruması alanda sazlara ek olarak diğer bitkilerin de yaşayabilmesine fırsat yaratır. Mesela Ilgın Ağacı (Tamarisk sp) ve Juncus sp. gibi bitkiler alanda yayılış gösterir. Baharları suyu bir çarşaf gibi kaplayan Su Düğün Çiçeği (Ranunculus peltatus)eşsiz güzelliktedir..

Geçici sığ göl yaşam alanı pek çok kuşa ev sahipliği yapar. Kaşıkgaga, pasbaş patka, elmabaş patka, kılkuyruk vs. göletin derin kısımlarından faydalanır. Kıyı kuşları, cılıbıtlar, kuyruksallayanlar vs kıyı kısmında dolanır. Uzun bacaklar, balıkçıllar, flamingolar, kaşıkcılar suyun göerce daha sığ olduğu bölgelerde beslenir. Su yelveleri, küçük balabanlar, saz kamışçınları, mavi gerdanlar vb. Ise sazlar arasında saklanır. Yırtıcılar, özellikle deliceler, gökdoğanlar ve tavşancıllar düzenli olarak gölette gezerek av ararlar. Kırlangıçlar ve arı kuşları su yüzeyindeki ve tarlarlardaki böcekleri toplarlar.

Dolu olduğu zaman burası Kıbrıs’ın başlıca kuş gözlem noktalarından birisi haline gelir.

Kaynak: kuklawetlands