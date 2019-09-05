“Kolay yoldan zengin olmak istedikçe, suçlar da, usulsüzlükler de artıyor”

Dila ŞİMŞEK



Girneliler son zamanlarda ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük, yasa dışı bahis, sahte vekalet gibi davaların bölgeyi endişelendirdiğini kaydetti, etkin denetim istedi.

Denetimin her aşamada ve sürekli olmasını dile getiren yurttaşlar; “Bir işletme kurulduğunda, belediye ve bakanlık nasıl bazı kurallara uyma koşuluyla izin veriyorsa, sonrasında da o şirketi ve çalışanlarını takip edecek, zaman zaman denetleyecek…” dedi.

Girne’nin turistik ve tarihi önemi sebebiyle hızla gelişen güzel bir şehir olduğunu söyleyen yurttaşlar, bu sebeple çoğu sektörün büyüdüğünü, ancak bu esnada kontrolsüzlüğün de arttığını ifade etti.

Ülkedeki yetersiz altyapı, mali istikrarsızlık, denetim azlığı ve yasal boşlukların meyilli kişiler tarafından ‘fırsat bilindiğini’ belirtti.

Bir diğer sorunun da, toplumdaki “beni ilgilendirmez, ben söylersem başım yanar” algısı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Yaşadığımız yere, topluma ve ülkeye sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

“Denetimsizliğin bir sebebi de ‘imkanların yetersizliği’…”

Yurttaşlar, denetimsizliğin ve yetki karmaşasının hem siyasi istikrarsızlık hem de personel eksikliği ve mali sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi. “10, 15 bin kişiye göre bir altyapı varken, nüfus bunun çok üzerine çıktı” diyen yurttaşlar, Girne’deki pek çok sıkıntının sebebini de buna bağladı.





Girneliler ne dedi?

Nevzat Korkmaz: “Her aşamada takip ve denetim şart”

“Bu suç olaylarının önlenmesi için yapılması gereken en etkin şey devletle başlar. Devlet ciddi önlemler alırsa, denetim yaparsa, kontrollü bir çalışma sağlarsa çoğu suç önlenebilir. Bir işletme kurulduğunda, belediye, bakanlık nasıl izin veriyorsa, sonrasında takibini de o şekilde sürdürecek. O işletmenin işini nasıl sürdürdüğü, kimlerin çalıştığı, çalışma koşulları, her şeyi zaman zaman denetlense, gizli saklı işler olmaz. Haberlerde okuyoruz, yasadışı kumar diye, uzun zamandır süren bir işten, tanınan kişilerden bahsediyoruz ancak devlet bunu bu zamana kadar bilmiyor… Girne denetimsizlikten bıktı… Caydırıcı cezalar olmalı ki bu kişiler başka suç işlemeye cesaret edemesin”

Fatma Kayalı: “İnsanlar kolay yoldan zengin olmak istiyor”

“Girne’de doğdum büyüdüm… Çok sevdiğim bu güzel şehrin, turizm merkezinin devamlı davalarla, yolsuzluklarla anılmasından artık çok sıkıldım. Suçlar gitgide çoğalıyor. Büyürken çok güvenli, insan ilişkileri samimi gördüğüm bu şehrin artık yolsuzluklarla anılmasına çok üzülüyorum. İnsanlar kolay yoldan zengin olmak istedikçe, suçlar da, usulsüzlükler de artıyor… Sadece Girne değil, ülke genelinde etkin denetim istiyoruz…”

Ali Rıza Yücel: “Denetim, hem gümrükte hem de ülke içinde olmalı”

“Girne’de büyük bir denetimsizlik ve kontrolsüzlük var. Zamanla artan suç olayları, burada yaşamaya çalışan halkı endişelendirirken, cezaların da caydırıcı nitelikte olmaması can sıkıyor. Çoğu kişi, nasılsa yakalanmam rahatlığı ile suç işliyor. Genel olarak bir ihmalkarlık var aslında. Denetim, hem gümrükte hem de ülke içinde olmalı. Yetkililerin ciddi önlemler alması gerekiyor”

Halil Püsküllü: “Ülkemizdeki ‘tanınmamışlık’ önemli sorun”

“Bana göre, sadece Girne’de değil genel olarak ülkemizde bir sorun var. Ülkemizdeki tanınmamışlık sorununun getirdiği altyapı, mali istikrarsızlık ve benzeri konularda eksiklikler var. Bu da, ülkede kontrolsüzlüğe yol açıyor. Polis ve belediyenin yeterli denetim yapmadığı söyleniyor ancak ben ellerinden geldiği kadar yaptıklarına inanıyorum. Çünkü onların da personel eksikliği, mali sıkıntılar gibi birçok sorunu var. Örneğin Girne Belediyesi altyapının 15-20 Bin kişiye göre olduğunu söyledi, ancak nüfus bunun on katı. Eldeki imkanlar da belli, tabii ki geliştirilebilir ancak ben sorunun daha büyük olduğunu düşünüyorum. Özellikle muhaceretteki güvenliğin arttırılmasını istiyorum, nasıl ki ben yurtdışı ülkelerine giderken param, gidiş sebebim, kimin yanında kalacağım gibi birçok şeye dikkat ediliyorsa, aynısı burada da yapılmalı”

Salih Nebiloğlu: “En büyük sorun denetimsizlikten kaynaklanıyor”

“Ne Girne’de, ne de ülke genelimizde denetim var… Bu memlekette ne gelen, ne de burada yaşayan denetleniyor… Nasıl ben başka bir ülkeye giderken denetleniyorsam, bizim ülkemize gelenler de böyle denetlenmeli. Bunun dışında yolsuzluğun artması da yine aynı sebepten kaynaklanıyor çünkü bir işletme sık sık denetlense yine bu sorunlar yaşanmaz… Ben yetkililerin görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirdiğini düşünmüyorum”

Yüksel Şengün: “İnsanlar suç işlerken, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle işliyor”

“Yolsuzluk, usulsüzlük gibi suçların artması, ‘yasal boşluklardan’ ve kontrolsüzlükten kaynaklanıyor. İnsanlar suç işlerken, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle işliyor. Girne, Kıbrıs’ın en önemli bölgelerinden birisi, bu sebeple buradaki sektörler de hızla gelişiyor. Ancak işletmeler gelişirken, yetkililer denetim yapsa, kimse suç işlemeye cesaret edemezdi”

Hüseyin Küpeli: “Daha hızlı para kazanmaya çalışan kişiler istediğini yapıyor”

“Ben ülke genelinde denetim ve güvenlik zafiyeti olduğuna inanıyorum. Sadece usulsüzlük, yolsuzluk, hırsızlık değil, her türlü suç işleniyor. Gerek küçük çaplı, gerek büyük çapta, bütün suçlar önemli ve hepsi için önlem alınmalı. Daha hızlı para kazanmaya çalışan kişiler, bu fırsattan faydalanarak istediğini yapıyor. Aynı zamanda, insanlarda da bir ‘bana ne’ düşüncesi var. Suçu gören de görmezlikten görüyor. Ancak yaşadığımız yere, topluma ve ülkeye sahip çıkmalıyız”