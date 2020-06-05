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KKTC vatandaşı olmayanlar için ülkeye girişlerindeki koşullar açıklandı

KKTC vatandaşı olmayanlar için ülkeye girişlerindeki koşullar açıklandı

Maliye Bakanlığı, KKTC vatandaşı olmayan ancak KKTC ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip kişilerin 8 Haziran Pazartesi'den itibaren ülkeye girişlerinde uygulanacak koşulları ve yapılması gerekenleri açıkladı.

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Maliye Bakanlığı, KKTC vatandaşı olmayan ancak KKTC ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip kişilerin 8 Haziran Pazartesi'den itibaren ülkeye girişlerinde uygulanacak koşulları ve yapılması gerekenleri açıkladı.

Enformasyon Dairesi tarafından duyurulan koşullarda, iki haftalık karantinaya alınacak bu durumdaki kişilerin konaklama, yemek ve karantina sonrası yapılacak PCR testi dahil kişi başı ödemesi gereken ücretin 4 bin 400 TL olduğu kaydedildi.

Duyuruda, KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecekleri ve karantina ücretine tabi olmayacakları vurgulandı.

Duyuru şöyle:

"• 8 Haziran – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında ülkemize giriş yapacak olan, KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci izni bulunanlar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır;

• Bu uygulama, konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlenmiştir;

• Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırılması ve dekont alınması gerekmektedir.

• Bunu müteakip, başvuruların dekont sureti ve ilgili belgelerle birlikte (ikamet, oturma, çalışma, öğrenci izni, yabancı kimlik) en yakın KKTC Büyükelçiliği/Temsilciliği/Başkonsolosluğuna aşağıda verilen email veya WhatsApp numaraları aracılığıyla iletilerek yapılması gerekmektedir;

• KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecek ve karantina ücretine tabi olmayacaklardır.

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USD

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UBAN : TR470001000860403000325001

EURO

HESAP NO: 40298710-5002

UBAN : TR020001000860402987105002

GBP

HESAP NO: 40298710-5004

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