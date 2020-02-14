Kızılyürek, "Yüzyılın Anlaşması" planını değerlendirdi

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin sorununu çözeceği sanılan "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı planını Strazburg’ ta değerlendirdi.

Trump’ın planının sadece Filistin haklarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda uluslararası hukuku tamamen zayıflatan bir adım olduğunun altını çizen Kızılyürek’in konuşmasının devamı şöyle:

“Bu anlaşma, 1967'deki anlaşmaların gerisindedir ve Doğu Kudüs'ün Filistinlilerin başkenti olduğunu reddediyor.

Trump’ın planının sadece Filistin haklarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda uluslararası hukuku tamamen zayıflatan yeni bir bölge düzeni ortaya koyma çabası olduğunu da üzülerek belirtmek isterim.

Bu anlaşma, 1916'daki kolonyalist Sykes-Picot Anlaşmasından daha kabul edilebilir ve daha az tehlikeli bir anlaşma değildir ve tüm bölgeye zarar verebilir.

Uluslararası ilişkilerin kaotik bir süreçten geçtiği bir dönemde AB kararlı davranmalı ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletiyle iki devletli çözümü desteklemeye devam etmelidir.

Ayrıca AB, ilgili BM kararlarını ihlal eden İsrail yerleşimlerine karşı durmalı ve Filistinli mültecilerin evlerine dönme hakkına destek vermelidir.”