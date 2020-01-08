Kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı

Gönyeli’de Çağaloğlu trafik ışıklarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Kaza Şahin Akdağ’ın yönetimindeki MP 998 plakalı araç ile kırmızı ışıkta durmaması sonucu gerçekleşti.

Kırmızı ışıkta durmayan Şahin Akdağ, Güzelyurt istikametinden gelen Homayoun Pasha Safavi (E39) yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanma olmadı.

Polis’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklama şöyle:

8.1.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gönyeli'de Çağaloğlu trafik ışıklarında, Şahin Akdağ (E-37), yönetimindeki MP 998 plakalı araç ile Gönyeli'den Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip Belediye Bulvarına dönüşe geçen Homayoun Pasha Safavi (E39) yönetimindeki araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.