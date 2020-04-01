Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 437 oldu.

Covid-19 güneyde 10, kuzeyde ise 2 can kaybına neden oldu.

Adanın güneyinde bugüne kadar 336 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki vaka sayısı ise 81'e yükseldi.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Güneyde 36 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 36 yeni coronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Güney haber kaynakları bugün 1 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıntılar

Kıbrıs'ın kuzeyinde 4 yeni vaka

17.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Özersay: "Yalan bilgi veren pozitif vakalara suç duyurusu"

16.54 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Covid-19 pozitif çıkan bazı hastaların bilerek yanlış bilgi verdiklerini ve bulundukları temasları gizlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıntılar

Bakanlık: İşten durdurma yasaklanıyor

14.40 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özle sektörde işten durdurmanın yasaklanacağına dair bir çalışma yapıldığını duyurdu. Ayrıntılar

Siber: “Bu salgının üstesinden gelerek normal yaşantımıza döneceğiz”

14.33 Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Meclis eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber başkanlığında oluşturulan Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi, çalışmalarına başladı. Ayrıntılar

Londra’da bir acı kayıp daha

14.00 Coronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci de hayatını kaybetti... Ayrıntılar

Özersay: "7 ve 8 Nisan'da İngiltere'den iki uçak daha gelecek"

13.25 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den ülkeye gelmek isteyen KKTC vatandaşları için iki uçak daha ayarlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Üstel: "28 Alman turist, ülkelerine uğurlandı"

13.22 Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede daha önce Coronavirüs dolayısı ile tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin bu sabah 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını söyledi. Ayrıntılar

Aktuğ: “Pozitif vaka market çalışanı değil”

12.18 Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede görülen Coronavirüs (Covid-19) vakası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayrıntılar

Tabipler Birliği: “Vakaların %70-80'i hastalığı hafif geçirmektedir”

12.09 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kıtalar arası salgın olarak nitelediği yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının %70-80'i hastalığı hafif geçirmekte olduğunu söyledi. Ayrıntılar

Pilli: "3 kişiye ileri tetkik yapıldı, tetkikler devam ediyor"

11.12 Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul’dan dün gelen 128 kişilik öğrenci grubuna test yapıldığını belirterek, şüpheli görünen 3 kişiye ileri tetkik yapıldığını ve tetkilerinin halen devam ettiğini açıkladı. Ayrıntılar

İncirli: “Kahramanları korumak zorundayız”

10.47 CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli “Covid 19’a karşı en ön cephede savaşan kahramanları korumak zorundayız” uyarısında bulundu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını korumaya yönelik adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıntılar

Atakan: “Ro-Ro gemileri çalışmaya devam edecek”

10.33 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan KKTC - Türkiye arasında çalışan yolcu gemilerinin dün gece itibariyle bir süreliğine seferlerine ara verdiğine işaret etti. Ayrıntılar

Londra'dan yeni acı haber

10.00 Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti. Ayrıntılar

Yasağı ihlal eden 65 kişi tutuklandı

09.14 Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntılar

1 NİSAN

Güneyde 58 vaka, 1 ölüm daha

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde 58 kişi de daha corona pozitif tespit edildi. 66 yaşında bir erkek ise hayatını kaybetti. Ayrıntılar

7 yeni vaka

17.59 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüsle (Covid-19)'la ilgili bugün 488 test yapıldığı, 7 yeni vaka ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıntılar

128 yolcu Ercan’a indi

16.53 Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi. Ayrıntılar

Girne'de 45 market denetlendi, 2'si kapatıldı

14.20 Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla işletmeleri denetliyor. Ayrıntılar

Kuzeyde ikinci ölüm

12.40 Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar

207 öğrenciye test yapıldı, 11 ileri tetkik

11.27 14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderiliyor. Ayrıntılar

71 kişi gece yasak tanımadı

11.50 Polis denetimlerinde dün akşam 36 kişi kısmi, 71 kişi tam sokağa çıkma yasağını ihlal etti, toplam 107 tutuklu. Ayrıntılar

İstanbul'dan Ercan'a charter sefer

09.33 İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

Özersay: "Charter sefer için girişimler sürüyor"

09.12 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar

MART AYINDA YAŞANAN TÜM GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ...