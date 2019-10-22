Kıbrıslılar Brüksel’de toplantılara katıldı

AKEL'in davetiyle, 7-10 Ekim tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret eden Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan grup Brüksel'de çeşitli etkinliklere katıldı.

Parlamento binasında düzenlenen konferansι Αvrupa Parlamento üyeleri Niyazi Kızılyürek ve Georgios Georgiou yönettirken, GUE/NGL Eş Başkanı Martin Schirdewan, “Kıbrıs Sorunu, Federal Çözüm ve Avrupa Uygulamaları” hakkında konuşma gerçekleştirdi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da son gelişmeleri değerlendirdiği konferansta, Kıbrıslı gazeteciler Sami Özuslu ve Yorgos Kaskanis’in “Medya Federal Çözümü Teşvik Eden İklime Nasıl Katkıda Bulunmalıdır" konuluortak sunumu yer aldı. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi GUE/NGL Koordinatörü ve İspanya Birleşik Sol Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manu Pineda'nın da konuşmacı olduğu konferans Kıbrıslı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.