Kıbrıs'ın güneyinde ceset bulundu

Kıbrıs'ın güneyinde bugün saat 14:00 sularında genç birine ait ceset bulundu.

Kıbrıs Polisi, bulunan ceset ardından derhal harekete geçerek detaylı soruşturmaya başladı. Verilen bilgiye göre, ceset Anthoupolis-Agios Trimmithas yolunda saat 14:20’de bulundu. Polisin olaya müdahale etmesi ardından otopsi yapıldı. Ölüm sebebi ile ilgili ipuçları olsa da, farklı sonuç bulunma ihtimali mevcut.