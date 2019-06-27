Kıbrıs’ın eğitimciler ve öğrencileri buluştu

İki toplumlu eğitim programı “Imagine” Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafından 100’den fazla ilkokul, orta okul, lise ve sanat eğitimi okullarında toplam 3665 öğrenci ve 397 öğretmeni son iki eğitim yılında bir araya getirdi. Çarşamba günü BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spechar’ın ofisi tarafından yayınlanan yazılı bir açıklamaya göre, program, uygulanmaya başladığı ikinci yılında, 21 Haziran 2019 tarihinde büyük bir başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, "Imagine" programının himayesi altında gerçekleştirildiği iki toplumlu Eğitim Teknik Komisyonun "her iki eğitim sistemi okullarda güven artırıcı önlemlerin uygulanması ve her iki toplumdan öğrenci ve öretmenler arasında işbirliği ve temasların ilerletilmesi çabalarını sürdürdüğü” de belirtildi.

Akademik yıl boyunca tüm adada inceleme ziyaretleri yönünde yeni bir girişim olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, bu ziyaretlerin hedefi, “öğrencilere kendi aralarında işbirliği yapması, çevre ve kültürel miras ile ilgili öğrenimin geliştirilmesi, yeni konular içeren girişimlerin uygulanması” olarak ifade edildi.

Açıklamaya göre, 3 Kıbrıs Rum ve 3 Kıbrıs Türk okulundan toplam 150 öğrenci, pilot aşamada Lefkoşa Surları içinde bulunan her iki bölgedeki “Lefkoşa’dan öğrenerek” adı altında gerçekleştirilen bu girişimde yer aldı.

Komitenin çabalarının ilerletilmesi amacıyla diğer bir girişim de eğitimcilerin eğitimiyle ilgili yapıldı.

Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden 254 öğretmenin katılımıyla toplam 10 tek toplumlu ve uluslararası uzmanlar tarafından 50 Kıbrıslı Rum ve 50 Kıbrıslı Türk eğitimcinin katılımıyla iki de iki toplumlu eğitim projesi gerçekleştirildi.

21 Haziran’da Dayanışma Evinde düzenlenen etkinlik sırasında "Imagine" programına katılan tüm öğretmenlere birer katılım sertifikası verildi. Etkinlikte iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi eş başkanları Meltem Onurkan Samani ve Mihalinu Zembilas, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Frantz Joseph Kremb ve Spechar da hazır bulundu.

Açıklamada ayrıca, Eğitim Teknik Komisyonun ama özellikle "Imagine" programının çabalarının Kıbrıs`ta BM barış gücünün son raporlarında BM Genel Sekreteri tarafından takdir edilmiş olduğuna da yer verildi.

"Imagine" programı Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi ile işbirliği içinde Almanya Dışişleri Bakanlığının ve Kıbrıs’taki BM gücünün desteğiyle uygulandı.