"Kıbrıs, asker ve silahtan arındırılmalı..."

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Çatalköy bölgesinde askeri cephanelikte patlamalar meydana gelmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın, dünyada yüzölçümüne göre en çok silahlandırılmış kara parçası olduğunu savunan Sonüstün, “Afrodit’in bu küçücük adasında askeri cephanelikler değil, barış ve huzurun olması gerekir” dedi.

“KIBRISLILAR, ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAMAKTADIR”

Benzer patlamaların Güney Kıbrıs’ta da yaşandığına dikkat çeken Salih Sonüstün, “Ateşkes koşullarında yaşayan Kıbrıslılar, ölümle burun buruna yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Can kaybının olmaması büyük bir tesellidir” diyen Sonüstün, “Kıbrıslıların öncelikli hedefi, asker ve silahtan arınmış bir Kıbrıs yaratmak olmalıdır, Kıbrıs’ta çözüm acil bir ihtiyaçtır. Görüşme sürecinin bir an önce başlayarak, çözüme ulaşılması için BKP var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yaşananlar, çözümün aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.