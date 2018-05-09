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KHK’dan 14 personel için münhal duyurusu!

KHK’dan 14 personel için münhal duyurusu!

Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK), toplamda 14 kişinin istihdam edileceği III. Derece II.Sınıf İdare Memuru ile III. Derece Mali İşler Memuru münhalleri için sınav duyurusu yaptı.

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Kamu Hizmeti Komisyonu, toplamda 14 kişinin istihdam edileceği III. Derece II.Sınıf İdare Memuru ile III. Derece Mali İşler Memuru münhalleri için sınav duyurusu yaptı.

7 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 12 kişinin alınacağı III. Derece II.Sınıf İdare Memuru münhali için her iki tarih de dahil olmak üzere 7 Mayıs ila 11 Haziran tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.

Münhal ile ilgili sınav ise 21 Ekim Pazar günü yapılacak.

2 kişinin istihdam edileceği III. Derece Mali İşler Memuru münhali için ise her iki tarih dahil olmak üzere 7 Mayıs-8 Haziran arasında müracaat alınacak.

Söz konusu münhalin sınavı ise 9 Aralık’ta yapılacak.

Her iki sınav da çoktan seçmeli yapılacak.

 

 

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