KHK’dan 14 personel için münhal duyurusu!

Kamu Hizmeti Komisyonu, toplamda 14 kişinin istihdam edileceği III. Derece II.Sınıf İdare Memuru ile III. Derece Mali İşler Memuru münhalleri için sınav duyurusu yaptı.

7 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 12 kişinin alınacağı III. Derece II.Sınıf İdare Memuru münhali için her iki tarih de dahil olmak üzere 7 Mayıs ila 11 Haziran tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.

Münhal ile ilgili sınav ise 21 Ekim Pazar günü yapılacak.

2 kişinin istihdam edileceği III. Derece Mali İşler Memuru münhali için ise her iki tarih dahil olmak üzere 7 Mayıs-8 Haziran arasında müracaat alınacak.

Söz konusu münhalin sınavı ise 9 Aralık’ta yapılacak.

Her iki sınav da çoktan seçmeli yapılacak.