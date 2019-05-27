KGS’de başarılı öğrenciler gururlu: “Sistemli ve düzenli çalıştık, başardık”

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikincisi (KGS-2) 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yedi merkezde toplam 2118 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezinden KGS’ye katılan öğrencilerin ortalama yüzde 70’in üzerinde başarı gösterdikleri KGS-2’de, yine Artı Eğitim Merkezi öğrencisi olan Mert BARDAK, 99 puanla KKTC genelinde ve Lefkoşa Bölgesi’nde birinci oldu. KGS-1 ve KGS-2 ortalama puanda ise yine Artı Eğitim Merkezi Lefkoşa Bölgesi’nden Arhan KAVUKLU 98.5 puanla KGS final sıralamasında birinci oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yedi merkezde toplam 2 bin 118 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Koleje Giriş Sınavı’nda yüzde 70’in üzerinde başarı gösteren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri, hem öğretmen hem de ailelerin gururu oldu.

Her geçen yıl elde ettiği başarılara bu yıl da yenilerini ekleyen Artı Eğitim Merkezi, ada genelinde başarı yakalayan 234 öğrenci ve Lefkoşa, Mağusa ile Girne birincilerine ev sahipliği yaptı.

Artı Eğitim Merkezi, Koleje Giriş Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerin başarısını, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında tanıttı.

Başarılarını ‘sistemli ve düzenli çalışmaya’ bağladılar…

Öğrenciler, başarılarını ‘sistemli ve düzenli çalışmaya’ bağladı. Sosyal yaşamlarından geri kalmadığının altını çizen birçok öğrenci, “Hem sevdiğim şeyleri yaptım, hem de düzenli olarak çalıştım ve kazandım” diyerek, başarısının sırrını anlattı.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Mert Bardak: “Planlı ve düzenli çalışarak bu başarıyı elde ettim. Örneğin öğlen okul çıkışı her gün dershaneye gittim, saat 2’den 4 buçuğa kadar dershane, sonra eve gittim. Evde de dinlendikten sonra ödevlerimi yaptım ve her gün 1-2 saat ders çalıştım. Oyun ve spor ise sadece okulda yaptım.”

Soner Kansel: “Soru çözerek ve çalışarak bu başarıya ulaştım. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Hem çalıştım hem de keman çalmaya devam ettim. Anneme de çok teşekkür ederim, o da bana yardımcı oldu.”

Mehmet Diker: “Soru çözerek ve çalışarak kazandım. Bol bol soru çözdüm. Korkmamak ve bol bol soru çözmek gerek.”

Salahi Hüdaoğlu: “Çok çalıştım, öğretmenlerimi dinledim, soru çözdüm, başarılı oldum. Bu okulu isteyenler çalışsın, soru çözsün.”

Arhan Kavuklu: “Soru çözdüm, çok çalıştım, her gün dershaneye gittim, burada da sistemli çalıştım, başarılı oldum.”

Elmaz Eryaman: “Düzenli olarak çalıştım, her gün soru çözdüm, çok soru çözdüm. Sistemli ve çok çalışmakla başarılı olunuyor.”

Arif Toroslu: “Sistemli çalıştım, başardım… Dershaneye de gelmeme bana çok şey kazandırdı, burada da çok soru çözdük, çok çalıştık.”

Bartu Baynuroğlu: “Günde 1 veya 2 saat çalıştım ve dershaneye de devam ettim. Hocalarım ve ailem bana çok yardımcı oldu. Herkese teşekkür ederim.”

Nermin Evirgen: “Dershaneye devam ettim, evde soru çözdüm, çok çalıştım ve başardım. Öğretmenlerim çok yardımcı oldu, bilmediğim her şeyi onlara sordum ve öğrendim. Herkese teşekkür ederim. Sınava girecek olanlar çok heyecanlanmasın.”

1- ARHAN MEHMET KAVUKLU

KGS 1-2 Lefkoşa Birincisi – KGS 1-2 KKTC Birincisi

2- SONER KANSEL

KGS 1-2 Lefkoşa İkincisi – KGS 1-2 KKTC İkincisi

3- MERT BARDAK

KGS 1-2 Lefkoşa Üçüncüsü – KGS 2 KKTC Birincisi

4- NİL HANAZ

KGS 1-2 Lefkoşa Üçüncüsü – KGS 1-2 KKTC Üçüncüsü

5- ELMAZ ERYAMAN

KGS 1-2 Lefkoşa Üçüncüsü – KGS 1-2 KKTC Üçüncüsü

6- ARİF TOROSLU

KGS 1-2 Gazimağusa Birincisi – KGS 1-2 KKTC Üçüncüsü

7- SALAHİ HÜDAOĞLU

KGS 1-2 Lefkoşa Dördüncüsü – KGS 1-2 KKTC Dördüncüsü

8- DORUK GENÇ

KGS 1-2 Lefkoşa Üçüncüsü – KGS 1-2 KKTC Beşincisi

9- BARTU BAYNUROĞLU

KGS 2 Girne Birincisi – KGS 1-2 KKTC Beşincisi

10- NERMİN EVİRGEN

KGS 1-2 Lefkoşa Beşincisi – KGS 1-2 KKTC Beşincisi

11- İSMAİL ÖZER

KGS 1-2 Gazimağusa Dördüncüsü – KGS 1-2 KKTC Beşincisi

12- KRAL MEHMET DİKER

KGS 1-2 Girne Üçüncüsü – KGS 1-2 KKTC Beşincisi