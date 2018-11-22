Kendi aracını yaktı
Karaoğlanoğlu çıkarma plajı yakınlarında bu sabah beyaz renkli salon bir araç alev alev yandı.
A+A-
Karaoğlanoğlu çıkarma plajı yakınlarında bu sabah beyaz renkli salon bir araç alev alev yandı. Bölge trafiğinde ciddi aksamalara neden olan aracın sahibi tarafından ateşe verildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan araç sahibi Lapta Polis Karakolu'nda sorgulanıyor.
Kullanılmaz hale gelen araç itfaiye tarafından söndürüüldü.
Ayrıntılar gelecek
Fotoğraflar Meltem Sonay/ sosyal medya
Bu haber toplam 312 defa okunmuştur
Etiketler : araç yangını
Önceki ve Sonraki Haberler