Kendi aracını yaktı

Karaoğlanoğlu çıkarma plajı yakınlarında bu sabah beyaz renkli salon bir araç alev alev yandı. Bölge trafiğinde ciddi aksamalara neden olan aracın sahibi tarafından ateşe verildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan araç sahibi Lapta Polis Karakolu'nda sorgulanıyor.

Kullanılmaz hale gelen araç itfaiye tarafından söndürüüldü.

Ayrıntılar gelecek

Fotoğraflar Meltem Sonay/ sosyal medya