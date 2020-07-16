Kayıp Selim Mustafa Mavili toprağa verilecek

Kayıp Selim Mustafa Mavili, yarın, askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

20 Temmuz 1974’te şehit olan, arama çalışmaları sonucunda bulunan ve kimlik tespiti yapılan kayıp şehit Mavili için yarın saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Mavili, cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.