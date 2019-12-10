Kavga zanlıları teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da 3 Aralık’ta meydana gelen kavga olayıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.A., Z.L., S.F., Y.M.Y.E, T.S.T.B, M.A.S ve Y.M.E dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, zanlıların “kanunsuz topluluk, kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-İ Alet Kullanma” suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, 3 Aralık’ta saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Belediye Bulvarı üzerinde zanlılar O.A., Z.L., S.F.’nin bir taraf olup aralarında bulunan alacak verecek meselesi ile ilgili diğer bir taraf olan zanlılar Y.M.Y.E, T.S.T.B, M.A.S ve Y.M.E’nin suç işlemek kastıyla kanunsuz olarak toplandıklarını aktardı. Zanlıların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alıp rahatsızlık çıkardıklarını anlattı. Polis Sunalp,, meseleyle ilgili yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, kanunsuz bıçak, kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirten Sunalp, aktif öğrenci olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların

yurtdışına çıkışlarının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmalarına direktif verdi. Ayrıca zanlı O.A. ve T.S.T.B’nin 5 bin TL, zanlılar Z.L., Y.M.Y.E, M.A.S., Y.M.E’nin 3’er bin TL, zanlı S.F.’nin de 7 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.