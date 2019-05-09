Kar-İş grevi askıya aldı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), süresiz grevi askıya aldığını açıkladı.

KAR-İŞ’ten yapılan açıklamada, öğrenci taşımacılığı konusunda gerçekleştirilen grevin; yeni hükümet oluşuncaya kadar askıya alındığı, ancak yeni hükümetin de sorunları çözmemesi durumunda grevin devam edeceği belirtildi.

KAR-İŞ açıklaması şöyle:

“Eylül 2018 tarihinden bu güne kadar iş bilmez Eğitim Bakanlığı tarafından kaosa sürüklenen Eğitim Bakanlığına bağlı toplu taşımacılık bizleri grev noktasına sürüklemiştir. Üzerimize düşen sorumluluğu ve etken olduğumuz etkilerin fazlası ile farkındayız.

Bu nedenden dolayı süresiz grev kararımızı, bizlerin dışında gerçekleşen Hükümet krizi ve Hükümetin istifası ile yeni bir Hükümet oluşuncaya kadar askıya aldığımızı, bununla birlikte oluşacak olan yeni Hükümetin sorunlarımızı çözmemesi durumunda grevimiz devam edeceğini tüm kamuoyuna duyururuz.”