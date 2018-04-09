Kağıt Sanatçıları'ndan uluslararası sergi: “PaperTouch 2”
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nden “Uluslararası PaperTouch 2” Sergisi ve Etkinlik
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, Kıbrıs'ın kuzeyi, Türkiye ve İsrail’den kağıt sanatcılarının katılımı ile “PaperTouch 2” adlı uluslararası sergi düzenliyor. Yurt içinden üç ve yurt dışından iki sanatçıdan oluşan, jüri üyelerinin seçkisi ile 27 sanatçının eserleri Lefkoşa Surlariçi’nde SOL Atölye Sergi Salonu’nda sergilenecek.
İkincisi düzenlenen “PaperTouch 2” sergisinin jüri üyeleri; Prof. Turan Aksoy (ARUCAD Rektörü), HeleneTsacher ( geçmiş dönem IAPMA başkanı), DanielaTodorova ( Amateras Faundation Başkanı), Kadir Kaba ( Fotoğraf sanatçısı) ve Yrd.Doç. Esra Plümer Bardak’tan oluşuyor. Dışardan katılıma da açık olan uluslararası etkinliğin sergi, workshoplar ve sunumlarla devam edeceği belirtildi.
Derneğin ilk sergisi “Kağıda Dokunuş” Aralık 2016’da Türkiye Kağıt Sanatçıları Derneği’nden sanatçıların katılımıyla, IAPMA üyelerinin gönderdiği derneğin kuruluşunu kutladıkları tebrik kartları ve Bulgaristan’dan Amateras kuruluşundan Daniela ile TodorTodorova’nın, Prof. Hakan Pehlivan’ın sunumları ile gerçekleşmişti.
Resmi olarak 17 Ekim 2015 tarihinde faaliyete başlayan ve İnci Kansu başkanlığında kurulan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, ülkemizde bu alanda çalışan sanatçıları bir araya getirdiği gibi bu tür etkinliklerle de diğer ülkelerdeki kağıt sanatçıları ile işbirliği yaparak, kağıt sanatına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çevre odaklı sanat bilincini geliştirmek için, üniversitelerde, okullarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda workshoplar yapan dernek, geri dönüşümlü kağıt hamurunun sanatsal yaratıcılık açısından nasıl bir malzeme olduğunu göstermek için sergiler ve seminerler düzenliyor.
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) bireysel olarak bu sanatı benimsemiş sanatçıları bir araya getirerek, Kıbrıs’ta bu alanda resmi bir çatı altında birleşen ilk dernek olma özelliğini taşıyor.
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin bu yıl “PaperTouch 2” adı altında düzenleyecekleri sergi SOL Atölye Sergi Salonu’nda 17 Nisan Salı günü saat 19.00’da açılacak. Sergi 17-28 Nisan tarihlerinde 10.00 – 18.00 arası sanat severlerin ziyaretine açık olacak.
PaperTouch 2 Sergi’sine Katılacak Sanatçılar
1. Ahmet Albayrak
2. Arzu Altınkılıç
3. Aslı Bolayır
4. Berna Aydın
5. Emel Samioğlu
6. Eser Keçeçi
7. Gökçe Keçeçi
8. Hakan Pehlivan
9. Hana Altaratz
10. Heidi Trautmann
11. İnci Kansu
12. İsmet Tatar
13. Kemal Behcet Caymaz
14. Klein Hedva
15. Laura Behar
16. Mustafa Öztunç
17. Nilgün Güney
18. Nurith Eppstein
19. Nurtaç Özler
20. Omid Kalantar
21. Roya Alaqhehand
22. Ruth Shomroni
23. Savaş Güngör
24. Sefi Gal
25. Sevil Saygı
26. Simge Uygur
27. Ulviye Perçinci
Etkinlik Programı:
17 Nisan Salı, 19:00 “PaperTouch 2” sergi açılışı
17-28 Nisan saat 10:00-18:00 arası sergi
20 Nisan Cuma, 17:00 sunum: Sofia Hadjipapa, Simgelerin Sürekliliği: Çağdaş “Saatlerin Kitabı”
Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu
24 Nisan Çarşamba saat 15:00 workshop: Laura Behar- Painting with Pulp
Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu
Ücret: 125 TL. (25 Euro) Üyeler ücretsiz katılabilir
25 Nisan Salı, 17:00 sunum: Laura Behar- Bienals in İsrail
Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu