Kağıt Sanatçıları'ndan uluslararası sergi: “PaperTouch 2”

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, Kıbrıs'ın kuzeyi, Türkiye ve İsrail’den kağıt sanatcılarının katılımı ile “PaperTouch 2” adlı uluslararası sergi düzenliyor. Yurt içinden üç ve yurt dışından iki sanatçıdan oluşan, jüri üyelerinin seçkisi ile 27 sanatçının eserleri Lefkoşa Surlariçi’nde SOL Atölye Sergi Salonu’nda sergilenecek.

İkincisi düzenlenen “PaperTouch 2” sergisinin jüri üyeleri; Prof. Turan Aksoy (ARUCAD Rektörü), HeleneTsacher ( geçmiş dönem IAPMA başkanı), DanielaTodorova ( Amateras Faundation Başkanı), Kadir Kaba ( Fotoğraf sanatçısı) ve Yrd.Doç. Esra Plümer Bardak’tan oluşuyor. Dışardan katılıma da açık olan uluslararası etkinliğin sergi, workshoplar ve sunumlarla devam edeceği belirtildi.

Derneğin ilk sergisi “Kağıda Dokunuş” Aralık 2016’da Türkiye Kağıt Sanatçıları Derneği’nden sanatçıların katılımıyla, IAPMA üyelerinin gönderdiği derneğin kuruluşunu kutladıkları tebrik kartları ve Bulgaristan’dan Amateras kuruluşundan Daniela ile TodorTodorova’nın, Prof. Hakan Pehlivan’ın sunumları ile gerçekleşmişti.

Resmi olarak 17 Ekim 2015 tarihinde faaliyete başlayan ve İnci Kansu başkanlığında kurulan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, ülkemizde bu alanda çalışan sanatçıları bir araya getirdiği gibi bu tür etkinliklerle de diğer ülkelerdeki kağıt sanatçıları ile işbirliği yaparak, kağıt sanatına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çevre odaklı sanat bilincini geliştirmek için, üniversitelerde, okullarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda workshoplar yapan dernek, geri dönüşümlü kağıt hamurunun sanatsal yaratıcılık açısından nasıl bir malzeme olduğunu göstermek için sergiler ve seminerler düzenliyor.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) bireysel olarak bu sanatı benimsemiş sanatçıları bir araya getirerek, Kıbrıs’ta bu alanda resmi bir çatı altında birleşen ilk dernek olma özelliğini taşıyor.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin bu yıl “PaperTouch 2” adı altında düzenleyecekleri sergi SOL Atölye Sergi Salonu’nda 17 Nisan Salı günü saat 19.00’da açılacak. Sergi 17-28 Nisan tarihlerinde 10.00 – 18.00 arası sanat severlerin ziyaretine açık olacak.

PaperTouch 2 Sergi’sine Katılacak Sanatçılar

1. Ahmet Albayrak

2. Arzu Altınkılıç

3. Aslı Bolayır

4. Berna Aydın

5. Emel Samioğlu

6. Eser Keçeçi

7. Gökçe Keçeçi

8. Hakan Pehlivan

9. Hana Altaratz

10. Heidi Trautmann

11. İnci Kansu

12. İsmet Tatar

13. Kemal Behcet Caymaz

14. Klein Hedva

15. Laura Behar

16. Mustafa Öztunç

17. Nilgün Güney

18. Nurith Eppstein

19. Nurtaç Özler

20. Omid Kalantar

21. Roya Alaqhehand

22. Ruth Shomroni

23. Savaş Güngör

24. Sefi Gal

25. Sevil Saygı

26. Simge Uygur

27. Ulviye Perçinci

Etkinlik Programı:

17 Nisan Salı, 19:00 “PaperTouch 2” sergi açılışı

17-28 Nisan saat 10:00-18:00 arası sergi

20 Nisan Cuma, 17:00 sunum: Sofia Hadjipapa, Simgelerin Sürekliliği: Çağdaş “Saatlerin Kitabı”

Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu

24 Nisan Çarşamba saat 15:00 workshop: Laura Behar- Painting with Pulp

Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu

Ücret: 125 TL. (25 Euro) Üyeler ücretsiz katılabilir

25 Nisan Salı, 17:00 sunum: Laura Behar- Bienals in İsrail

Yer: SOL Atölye ve Sergi Salonu